Proiect ANAF: Firmele in insolventa isi vor vinde creantele bugetare, daca Fiscul aproba cumparatorul

Consultantul fiscal Adrian Benta precizeaza ca, in prezent, creantele bugetare ale firmelor in insolventa pot fi cesionate "dupa confirmare prin decizie fiscala", nefiind constituita o comisie speciala.Printre criteriile de selectie se afla: termenul de plata cat mai scurt, oferta cea mai avantajoasa si garantia cea mai favorabila din perspectiva maximizarii recuperarii creantelor bugetare, mai arata un Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pentru aprobarea procedurii privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei."Procedura de cesiune a creantelor bugetare poate fi initiata de creditorul bugetar, respectiv organul fiscal central, care s-a inscris in tabelul definitiv de creante cu creante bugetare. (...) Fac obiectul cesiunii, creantele bugetare inscrise de organul fiscal in tabelul definitiv de creante, ramase nestinse la data incheierii contractului de cesiune", mentioneaza proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei.In elaborarea noii proceduri, s-a avut in vedere indeplinirea urmatoarelor conditii: pretul cesiunii sa fie cel putin egal cu valoarea creantelor bugetare, asigurandu-se recuperarea integrala a creantelor bugetare inscrise in tabelul definitiv de creante; plata pretului cesiunii si recuperarea creantelor bugetare sa se realizeze intr-o perioada de maximum 3 ani de la data incheierii contractului de cesiune; cesionarul sa justifice un interes public in vederea cesionarii creantei; necesitatea constituirii de garantii, cu exceptia situatiei in care plata se efectueaza integral pana la data incheierii contractului de cesiune.Justificarea unui interes public poate reprezenta: necesitatea cesiunii creantei in vederea mentinerii scopului pentru care a fost autorizat sau contractat de o autoritate sau institutie publica sa presteze un serviciu public si care se afla sub supravegherea si controlul unei autoritati sau institutii publice; necesitatea cesiunii creantei ca fiind de interes public, in vederea rezolvarii oricaror probleme, fapte sau evenimente locale ori nationale cu semnificatie pentru viata comunitatii; orice alte justificari din partea cesionarului, relevante in dovedirea interesului public privind cesiunea creantei.Comisia de selectie a cesionarului pentru recuperarea creantelor bugetare va fi formata din trei membri, din care fac parte: directorul general adjunct - administrarea veniturilor statului al Directiei generale de administrare a marilor contribabili/seful administratie adjunct colectarea creantelor al administratiei judetene sau de sector a finantelor publice/seful administratie adjunct colectarea creantelor al Administratiei pentru contribuabili mijlocii constituita la nivelul municipiului Bucuresti; seful serviciului/biroului juridic al Directiei generale de administrare a marilor contribabili/ administratiei judetene sau de sector a finantelor publice/ Administratiei pentru contribuabili mijlocii constituita la nivelul municipiului Bucuresti, sau inlocuitorul de drept al acestuia, dupa caz; seful serviciului executare silita al Directiei generale de administrare a marilor contribabili/ administratiei judetene sau de sector a finantelor publice/ Administratiei pentru contribuabili mijlocii constituita la nivelul municipiului Bucuresti, sau inlocuitorul de drept al acestuia, dupa caz. Hotararile comisiei se iau cu votul majoritatii membrilor comisiei.Procedura privind demararea selectiei cesionarului va fi publicata de organul fiscal, prin serviciul/biroul juridic, printr-un anunt privind invitatia de participare la procedura competitiva organizata in vederea cesiunii creantelor bugetare, pe pagina de internet a ANAF. Termenul de depunere al ofertelor este de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet, iar ofertele se depun sau se trimit prin posta la organul fiscal. In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a ofertelor, comisia se intruneste in vederea deschiderii acestora.Daca nu se poate efectua o departajare sau diferentiere a ofertelor in raport cu criteriile de selectie, fiind doua sau mai multe oferte care le indeplinesc cumulativ, comisia va transmite o notificare prin care le solicita ofertantilor sa prezinte o noua oferta, subliniaza Referatul de aprobare al noului proiect de act normativ.Noua oferta trebuie sa fie mai avantajoasa pentru cedent fata de cea depusa initial.Daca niciunul dintre ofertantii notificati nu prezinta noi oferte, comisia va verifica ofertele initiale depuse de catre ofertantii notificati si va declare castigatoare "prima oferta inregistrata la organul fiscal", mentioneaza Referatul citat.O reglementare similara este prevazuta si in Ordinul presedintelui ANAF nr. 1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor perisabile sau supuse degradarii, precum si pentru aprobarea modelelor unor formulare."De asemenea, avand in vedere faptul ca renuntarea la veniturile statului trebuie sa se realizeze cu asigurarea maximizarii recuperarii creantelor bugetare cu care organul fiscal s-a inscris in tabelul definitiv de creante, s-a prevazut prin proiectul de ordin constituirea de garantii, in caz contrar aceasta masura ar putea implica elemente de natura ajutorului de stat", subliniaza Referatul noului proiect de act normativ.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative, care schimba Codul de procedura fiscala, reglementeaza cesiunea creantelor bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei.OUG nr. 88/2018 nu exclude posibilitatea sa se constituie "garantii in vederea asigurarii recuperarii creantelor ce fac obiectul cesiunii". Astfel, "creditorul bugetar cedent dispune de parghiile prevazute de Codul de procedura fiscala in ceea ce priveste constituirea unor garantii in favoarea cedentului", mai precizeaza Referatul noului proiect de act normativ.Mai mult decat atat, OUG nr. 88/2018 prevede faptul ca creditorul bugetar poate, si nu are "obligatia", de a cesiona creantele detinute.Decizia privind stabilirea rezultatului selectiei cesionarului pentru recuperarea creantelor bugetare poate fi anulata si un alt ofertant sa fie declarat castigator, dintre cei care indeplinesc conditiile, prin prezentarea unui acord in acest sens. Prezentarea acordului se face dupa notificarea transmisa de catre organul fiscal, daca ofertantul declarat castigator initial nu constituie garantia.Daca urmatorii ofertanti nu accepta sa fie declarati castigatori, Comisia va relua procedura de selectie a cesionarului, conform Referatului citat.Erorile materiale din contractul de cesiune pot fi indreptate prin incheierea de catre organul fiscal a unui act aditional la contractul de cesiune, mai prevedere noul proiect de Ordin ANAF.