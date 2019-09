Proiectul lui Teodorovici pentru amnistie fiscala: Solicitarile pot fi depuse pana la 16 decembrie

Ziare.

Notificarea privind intentia de accesare a facilitatii fiscale si cererea de acordare a facilitatii fiscale se pot depune inclusiv prin aplicatia online "Spatiul privat virtual", potrivit ministerului. Pot solicita anularea accesoriilor persoanele juridice care, la 31 decembrie inclusiv, au obligatii bugetare principale restante administrate de ANAF mai mici de un milion lei."Beneficiaza de aceste facilitati fiscale persoanele fizice sau entitatile fara personalitate juridica, unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucuresti ori institutiile publice, indiferent de cuantumul obligatiilor bugetare principale restante administrate de ANAF inregistrat la 31 decembrie 2018 inclusi", se arata in comunicat.In aceasta categorie sunt inclusi si debitorii declarati insolvabili, persoanele carora li s-a stabilit raspunderea pentru obligatiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a raspunderii sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de atragere a raspunderii."De asemenea, sunt inclusi debitorii aflati in procedura insolventei, ori aflati in dizolvare, debitorii care la 31 decembrie 2018 inclusiv, inregistreaza doar obligatii de plata accesorii nestinse aferente obligatiilor bugetare principale stinse pana la aceasta data, iar accesoriile nu au fost stinse pana la 8 august 2019 si debitorii carora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligatii bugetare principale scadente pana la 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspectii fiscale in derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligatiilor bugetare principale si de data comunicarii deciziei de impunere", se arata in comunicat.ANAF emite decizia de amanare la plata a accesoriilor si decizia de anulare a acestora pentru obligatiile bugetare pe care le administreza daca sunt indeplinite conditiile prevazute. Similar, daca prin hotarare a consiliilor locale se stabileste acordarea acestor facilitati fiscale, precum si procedura aplicabila, directiile de impozite si taxe locale din cadrul primariilor emit decizii de amanare la plata a accesoriilor si de anulare a acestora pentru obligatiile bugetare pe care le administreza, daca sunt indeplinite conditiile legale.