Protest spontan la ANAF: Nimeni nu stie daca mai are loc de munca pana la Craciun

"Nimeni nu stie daca pana la Craciun mai are un loc de munca sau nu"

Peste 3.200 de posturi din ANAF vor fi desfiintate

Oamenii reclama ca decizia a fost luata prin lipsa de transparenta si se tem ca isi vor pierde locurile de munca sau ca li se vor miscora salariile.Au dat tonul acestor actiuni angajatii din Timisoara, ei aflandu-se azi in a doua zi de protest. Virginia Dutu, presedintele sindicatului FINTIM din cadrul DGFP Timisoara, a declarat pentruca reorganizarea ANAF va produce efecte majore, atat macroeconomice, cat si sociale."La Brasov a avut loc o intalnire intre conducerea ANAF si ministrul de Finante vizavi de aceasta reorganizare. Modul in care se face aceasta reorganizare, prin lipsa de transparenta si prin ceea ce inseamna ea cu efecte majore in viitor, efecte macroeconomice si sociale, este in acest moment neevaluat corect.Dupa ce a avut loc informarea colegilor de aici, forma lor de a reactiona a fost aceea de protest spontan. Semnalul a fost tras la Timisoara. Noi am fost port-stindard al acestor nemultumiri acumulate la nivel national. Protesteaza si cei din Cluj si cei din Prahova. Unda de soc incepe sa cuprinda cam toata tara. A fost nevoie de o scanteie si a pornit de la Timisoara", a relatat Virginia Dutu.Ea a subliniat ca, pana acum, nu au primit nicio reactie din partea Ministerului de Finante."Nu avem niciun semnal in acest moment. Ieri a fost ultima zi de depunere a amendamentelor pentru acest proiect si se pare ca amendamentele propuse de noi nu au trecut", a completat presedintele sindicatului FINTIM din cadrul DGFP Timisoara.Si angajatii ANAF Cluj au intrerupt miercuri lucrul. Dorin Modure, presedintele Sindicatului National Solidaritatea, a declarat pentruca, dupa reorganizarea ANAF, mii de oameni isi vor pierde locurile de munca.Totodata, spune el, este posibil ca cei care raman pe posturi sa primeasca salarii mai mici."Motivul acestui protest este procedura pe care au inteles sa o aplice cei din ANAF si din Ministerul Finantelor, legat de reorganizarea care se intampla zilele acestea in acest minister. Ei vor sa taie peste 3.200 de posturi, vacante intr-adevar, dar dupa aceea vor sa faca o reorganizare, sa schimbe organigramele si, dupa aceea, noi nu mai incapem pe acele organigrame.De asemenea,, pentru ca prin desfiintarea directiilor regionale si infiintarea directiilor judetene s-ar putea sa ne treaca pe o clasa de salarizare mult mai mica", ne-a spus Dorin Modure.Angajatii ANAF sunt nemultumiti ca nu li se spune nimic concret si ca traiesc cu teama ca pana la Craciun vor ramane fara un loc de munca."Exista opacitate totala in procesul acesta. Nimeni nu ne spune nimic, oamenii sunt foarte nemultumiti,Deci revendicarile noastre sunt: transparenta, garantarea locului de munca si a salariului.Ieri a fost data limita pentru depunerea amendamentelor si in 5 decembrie este data limita pentru elaborarea raportului final. Deci", a subliniat presedintele Sindicatului National Solidaritatea din Cluj.Dorin Modure a precizat ca, dupa acest protest spontan, este posibil sa urmeze si alte astfel de actiuni."Eu nu pot sa controlez oamenii. Noi am solicitat tot felul de lamuriri atat la ANAF, cat si la minister, dar in buna lor traditie nu ne-au dat niciun fel de raspuns", ne-a mai spus Dorin Modure.Protest spontan a avut loc si la ANAF Prahova, din acelasi motiv."S-a recurs la protest spontan din cauza unei initiative legislative cu privire la desfiintarea regionalelor. Vor fi restructurari, disponibilizari", ne-a declarat Dumitru Bejinariu, purtator de cuvant la ANAF Ploiesti.Potrivit unui proiect de hotarare publicat pe site-ul Ministerului de Finante, peste 4.143 de posturi din administratia publica vor fi desfiintate.Este vorba de posturile vacante de la ministere si alte institutii, iar aproape 80% dintre posturile desfiintate vor fi la ANAF (3.276 din 4.143 de posturi in total) In ce priveste ministerele, cele mai multe posturi vor fi desfiintate la Ministerul Finantelor (102) si cele mai putine la Ministerul de Externe (10) .