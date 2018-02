PSD vrea sa-l schimbe pe seful Fiscului numit de Tudose

Ziare.

"Este o discutie privind schimbarea sefului ANAF. Sunt inca discutiile in derulare. Pana cand nu va aparea in Monitorul Oficial decizia de numire din partea primului ministru a persoanei care va ocupa functia de sef de la Fisc, nu are rost sa facem speculatii.Indiferent cine vine in aceasta pozitie, va trebui sa aiba un contract clar de perfomanta, va avea niste indicatori clari de performanta si, daca nu raspunde, daca nu indeplineste acesti indicatori... acea persoana... In urmatoarele zile se va lua o decizie", a spus Teodorovici, la Antena 3.Seful Fiscului este, din 19 iulie 2017, Mirela Calugareanu. Ea a fost numita atunci de Mihai Tudose , dupa ce fostul premier l-a demis pe Bogdan- Nicolae Stan . Pe Bogdan Stan dorise sa-l demita si primul premier PSD Tudose n-a renuntat insa de tot la stan, ci la pus, imediat dupa demitere, vicepresedinte al ANAF.