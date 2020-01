Reforma ANAF in viziunea lui Florin Citu: Vor fi eliminate 150 de posturi de conducere si aproape 2.000 din structura

"Rusinea Europei" in ceea ce priveste informatizarea

Odata cu informatizarea institutiei nu o sa mai fie nevoie de atat de mult personal, a declarat Florin Citu, marti seara, la Realitatea Plus."In ANAF apare un departament la care tin foarte mult, un departament de statistica, care este ceva pe care cam toate tarile le au. Acolo se va face, de fapt, analiza de risc.Acest lucru il vor face algoritmi si statisticieni, nu oameni care cunosc oameni si au inamici sau prieteni. Reorganizarea ANAF inseamna, in acelasi timp, eliminarea a 150 de posturi de conducere si a aproape 2.000 de posturi din structura", a spus Florin Citu, citat de Agerpres."De asemenea, pentru ca Antifrauda care trece sub Inspectia Fiscala, vor fi trei vicepresedinti in loc de patru. Ramane discutia despre Vama, dar si acolo vor fi schimbari.Pe de o parte, vreau sa fac economii, pentru ca odata cu informatizarea ANAF nu o sa mai am nevoie de atat de mult personal", a continuat ministrul Finantelor.. Vorbim despre casele de marcat, o chestiune asa de simpla... Sa legam casele de marcat la sistemul ANAF. Am facut tot sistemul privat sa cumpere case de marcat sofisticate, dar ANAF nu are sistemul gata. A trebuit sa prorog acest lucru, pentru ca altfel trebuia sa dau amenzi oamenilor. Trebuie sa mergem in CSAT pentru a grabi lucrurile. Obiectivul meu este sa ai maxim un control pe an, complex", a spus ministrul.In ceea ce priveste casele de marcat, Guvernul Orban a prorogat, in ultima sedinta de guvern, termenul-limita impus comerciantilor sa se doteze cu case de marcat cu jurnal electronic.Ministrul Finantelor considera ca procesul de informatizare de la ANAF trebuie grabit, pentru ca Romania este rusinea Europei la acest capitol."Evaziunea fiscala este o problema despre care se vorbeste an de an. Bugetul este construit conservator, nu am supraestimat veniturile. Daca e ceva in plus, fantastic, dar nu vreau sa ajung acolo.Singura solutie pe care o vad de a creste veniturile la buget este informatizarea. Este cea mai onesta si cea mai simpla solutie, pentru ca nu foloseste subiectivismul uman. Ce sa fac? Sa iau armatele de la antifrauda si ANAF sa le trimit peste oameni? Mie imi trebuie un sistem care sa lucreze fara subiectivism si sa aduca bani la buget", a spus Florin Citu.