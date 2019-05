Reforma ANAF intoarce Romania in epoca hartiei

Anuntul ministrului Teodorovici

Ziare.

com

In aceste conditii, Eugen Teodorovici pregateste publicul pentru revenirea - "temporara", a asigurat ministrul - la practica depunerii declaratiilor in format fizic, la sediile Fiscului.Oficial, ministrul de Finante afirma ca masura pe care "o ia in calcul" are si ratiuni "umanitare", legate de accesul limitat al populatiei "la mijloace moderne de comunicare".Capacitatea sistemului informatic al ANAF este astazi limitata la 9.000 de accesari simultane, ca urmare a renuntarii la programul de modernizare al Fiscului prin programul cu Banca Mondiala."Au fost solicitari justificate, nu multe, pentru depunerea declaratiei pe format hartie, pentru a avea o astfel de alternativa cel putin pentru o perioada, pana cand intregul sistem va fi modernizat.Sunt deja 700.000 persoane, contribuabili care au deja acest SPV (Spatiu privat virtual) . La inceputul lui 2018, in prima parte a anului, erau undeva la 5%. A crescut foarte mult acest numar.Pe de-o parte, este vorba despre sistemul informatic. Pe de alta parte, este si vorba de accesul anumitor contribuabili la un astfel de mijloc modern de comunicare.Pentru care situatie, luam in calcul inclusiv acceptarea depunerii Declaratiei Unice pe format hartie pentru o perioada de timp, pana cand lucrurile se regleaza definitiv, cel putin pana la finalul anului", a declarat ministrul Finantelor, la finalul sedintei de guvern.Banca Mondiala a fost notificata oficial, pe data de 19 noiembrie 2018, de catre Ministerul Finantelor, care in numele ANAF a solicitat anularea liniei de credit de 52 de milioane de euro, cat mai era disponibil din totalul de 70 de milioane aprobat prin proiect.Sursele Curs de Guvernare afirma ca solicitarea a fost justificata prin "schimbarea circumstantelor si a viziunii de abordare" asupra modului de implementare a sistemului informatic al ANAF - componenta esentiala a proiectului de reforma.Sub formularea diplomatica se ascunde urmatoarea realitate: Ministerul de Finante a refuzat sa lase la ANAF capacitatile IT cu ajutorul carora se urmareste centralizarea datelor financiare din intreaga tara si dezvolta in schimb capacitatile unui Centru National pentru Informatii Financiare, structura componenta a aparatului central al Ministerului Finantelor Publice.Citeste mai multe despre Reforma ANAF intoarce Romania in epoca hartiei pe Curs de Guvernare