Reorganizarea ANAF a trecut de Parlament. Cele opt directii regionale vor fi desfiintate

Ziare.

com

Proiectul de lege a fost initiat de UDMR si are ca obiect de reglementare reorganizarea ANAF in sensul revenirii la modul de organizare a administratiilor financiare la nivel judetean.Potrivit textelor adoptate, in subordinea Agentiei se infiinteaza directiile finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu sediul in municipiile resedinta de judet, respectiv Bucuresti, institutii publice cu personalitate juridica.Cele opt directii generale regionale ale finantelor publice se desfiinteaza si devin, prin divizare, directii ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.Atributiile directiilor generale regionale ale finantelor publice, cu exceptia celor ale directiilor regionale vamale, precum si ale birourilor vamale de interior si de frontiera, se preiau de catre directiile finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, potrivit ariei teritoriale de competenta.Textul adoptat mai prevede ca se infiinteaza Directia Generala a Vamilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantat de la bugetul de stat, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice.Directia Generala a Vamilor se infiinteaza prin preluarea atributiilor, a activitatii, a posturilor si a personalului urmatoarelor structuri vamale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a unitatilor subordonate: Directia Generala a Vamilor din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile regionale vamale si birourile vamale de interior si de frontiera din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice.Deputatii PNL si USR au criticat proiectul, considerand ca reorganizarea ANAF trebuia facuta de Guvern.Marti, la Comisia de Buget-Finante, ministrul de resort, Eugen Teodorovici, a declarat ca sustine acest proiect."S-a vorbit mult de aceasta nevoie de a reorganiza ANAF si ca structura si ca functii, ca impartire a functiilor intre ANAF si Ministerul de Finante si in special partea de mentalitate, probabil ca mentalitatea va fi si ea schimbata odata cu schimbarea acestei structuri extrem de importante pentru economia nationala. Cum va arata?V-am spus vizavi de Vama ca aceasta va fi adusa la forma dinainte de 2013, adica pusa partea de vama sub autoritatea Ministerului de Finante, ca structura independenta, si sub Ministerul de Finante pentru ca asa este normal sa fie.Mai departe, in zona de ANAF, stiti foarte bine ca anul trecut a inceput un proces de mutare la nivel de judet a contribuabililor mijlocii, tocmai pentru o mai buna relatie directa si cat mai simpla cu toti contribuabilii.De asemenea, propunerea facuta la comisie de colegii de la UDMR reflecta si o dorinta de a se desfiinta partea de regiuni in ansamblul lor, deci ca si zona de finantari ramane pe regiuni partea de vama care intr-un proiect va avea aceasta logica, sub autoritatea Ministerului de Finante si la nivel regional partea de structuri", a precizat Teodorovici.