Reorganizarea ANAF inseamna ca va pierde 52 de milioane de euro de la Banca Mondiala. Si trebuie sa mai dea si multi bani inapoi

Cum arata reforma decisa de Parlament

Pledoarie pentru reforma bazata pe omisiuni si neadevaruri

Ministerul de Finante renunta la 52 de milioane de euro

va rambursa cat a cheltuit pana acum

Cand si cum a aflat Banca Mondiala ca guvernul anuleaza proiectul

Ziare.

com

O viziune care, practic,si care se abate fundamental de la principiile de reforma convenite in 2013 cu Banca Mondiala: practic, noua structura pare un cadou facut autoritatilor judetene.Vama trece din subordinea ANAF in cea a Ministerului de Finante, iar cele opt directii regionale ale Fiscului vor fi desfiintate, pentru a se infiinta 41 de directii judetene, plus una pentru Bucuresti. "Reforma" ANAF a fost decisa miercuri de plenul Camerei Deputatilor , care a aprobat un proiect de Lege pentru modificarea OUG 74/2013, privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.Potrivit textului adoptat la Camera Deputatilor ca for decizional, Vama va deveni structura separata in subordinea directa a ministrului Finantelor, iar structura centrala a ANAF nu va mai avea in subordine opt directii regionale, ci 41 directii judetene si o directie pentru Bucuresti.Spargerea directiilor regionale, care se produce in numele "apropierii de contribuabil", reprezinta in realitate unFiscul revine practic la forma de organizare existenta cu 6 ani in urma, care prin ineficienta si coruptie a generat, de fapt, nevoia de reorganizare.Ministrul Eugen Teodorovici a spus la Parlament ca decizia reorganizarii ANAF a fost luata deoarece in actuala formula acesta nu a performat."In 2013, cand s-a facut aceasta modificare - o regionalizare, o mutare a vamii la ANAF, a fost o dorinta a unei persoane, stiti foarte bine care, aflata la conducerea acestei institutii, de a avea toate informatiile si tot controlul pe intreaga tara.Si in 2014, 2015 se inchideau companii pentru 9-10 lei, se suspenda activitatea acelor companii pentru cateva luni de zile", a explicat Eugen Teodorovici.Ministrul a omis sa precizeze ca reforma adoptata in 2013 s-a produs tocmai din cauza ineficientei cronice si a coruptiei constatate in interiorul directiilor judetene, dar mai ales la Garda Financiara, "bratul inarmat" al ANAF.La fel, ministrul uita ca reforma - o preconditie a semnarii proiectului cu Banca Mondiala - a fost infaptuita de colegul sau de coalitie, Daniel Chitoiu (astazi vicepresedinte ALDE)."S-a vorbit mult de aceasta nevoie de a reorganiza ANAF si ca structura si ca functii, ca impartire a functiilor intre ANAF si Ministerul de Finante si in special partea de mentalitate - probabil ca mentalitatea va fi si ea schimbata odata cu schimbarea acestei structuri extrem de importanta pentru economia nationala. Cum va arata? V-am spus vizavi de Vama ca aceasta va fi adusa la forma dinainte de 2013, pentru ca asa este normal sa fie.Mai departe, in zona de ANAF stiti foarte bine ca anul trecut a inceput un proces de mutare la nivel de judet a contribuabililor mijlocii tocmai pentru o mai buna relatie directa si cat mai simpla cu toti contribuabilii", a argumentat Eugen Teodorovici.Ministrul dezinformeaza: decizia de descentralizare a relatiei cu contribuabilii mijlocii si mari - catre regionale, nu catre judete - a fost adoptata dupa ce, in 2017, s-a constatat ca jumatate dintre marii contribuabili nu au fost verificati de catre unitatea centrala in perioadele de prescriptie.Decizia de a reforma "pe cont propiu" ANAF a fost luata inca de anul trecut. Surse familiarizate cu discutiile purtate cu Banca Mondiala au declarat caAsta inseamna ca, cat ar mai fi putut sa deconteze pe proiect, si ca(cam 18 milioane de euro, plus dobanzile aferente) fara rezultate in cresterea gradului de colectare a taxelor si fara efecte sesizabile in relatia cu contribuabilul romanDe precizat: informatia ca Ministerul de Finante a decis sa opreasca proiectul de reforma al Fiscului derulat cu Banca Mondiala nu a fost comunicata publicului roman.Banca Mondiala a fost notificata oficial, pe data de 19 noiembrie 2018, de catre Ministerul roman al Finantelor, care in numele ANAF a solicitat anularea liniei de credit de 52 de milioane de euro, cat mai era disponibil din totalul de 70 de milioane aprobat prin proiect.Sursele Curs de Guvernare afirma ca solicitarea a fost justificata prin "schimbarea circumstantelor si a viziunii de abordare" asupra modului de implementare al sistemului informatic al ANAF - componenta esentiala a proiectului de reforma.Sub formularea diplomatica se ascunde urmatoarea realitate:Urmare a solicitarii primite de la Bucuresti, Banca a decis sa se inchida oficial proiectul pe data de 31 martie 2019, data pana la care se va desfasura un audit.Citeste mai departe articolul ANAF se reorganizeaza din temelii: se intoarce la epoca garzilor financiare judetene dupa ce a dat cu piciorul reformei cu Banca Mondiala pe Curs de Guvernare