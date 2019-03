Se amana data pana la care puteti depune declaratia unica si dona o parte din impozit. Care este noul termen limita

Cine trebuie sa depuna Declaratia unica

declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018;

declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2019;

declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.

activitati independente, pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa;

cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli;

Declaratia unica se depune doar in format electronic.

Declaratia 230 - Donati catre ONG-uri, pentru ca banii sa nu intre pe mana statului

Ziare.

com

Astfel, potrivit documentului, termenul limita pana la care pot fi depuse cele doua formulare este 31 iulie."In anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevazut pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, se proroga pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv.In anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevazut pentru depunerea formularului 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii - se proroga pana la data de 31 iulie 2019 inclusiv", se arata in proiectul de ordonanta de urgenta.Ministerul de Finante explica decizia prin faptul ca se incearca evitarea unor blocaje, tinand cont de faptul ca incepand cu acest an Declaratia unica se depune doar in format electronic."In scopul evitarii riscului neconformarii de catre anumite categorii de contribuabili care au obligatia sa completeze si sa depuna, pana la data de 15 martie 2019 inclusiv, formularul - Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si formularul 230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii.Pentru evitarea unor blocaje in ceea ce priveste indeplinirea obligatiilor declarative ale contribuabililor persoane fizice, tinand cont de faptul ca incepand cu anul 2019, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se depune numai in format electronic, ceea ce presupune inregistrarea contribuabililor in Spatiul Privat Virtual, se impune prorogarea termenului pana la care contribuabilii persoane fizice trebuie sa isi indeplineasca obligatiile declarative si de plata a impozitului pe venit si al contributiilor sociale", se arata in document.Potrivit prevederilor Codului Fiscal, Declaratia unica se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii.Formularul se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.In acest an,Nu se admite depunerea in format hartie la registratura autoritatii fiscale.In ceea ce priveste Declaratia 230, aceasta se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, in urmatoarele situatii, dupa caz:dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult;dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 2% din impozitul anual peveniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii;dispun asupra destinatiei sumei reprezentand 3,5% din impozitul anual peveniturile din salarii si asimilate salariilor si/sau veniturile din pensii, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.Formularul se depune si de catre persoanele fizice care realizeaza venituri dinsalarii si/sau pensii din strainatate, impozabile in Romania, conform legii.Asadar, cei care doresc sa ajute ONG-urile trebuie sa completeze formularul 230 (care poate fi descarcat de pe site-urile ONG-urilor sau al Fiscului) si apoi il trimit catre ANAF.