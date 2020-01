Sindicatul functionarilor s-a speriat de concedierile anuntate de Citu la ANAF: Nu asa reduci evaziunea si cresti incasarile!

Ziare.

"Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat ca vrea sa declare evaziunea fiscala ca problema de securitate nationala in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. De asemenea, acesta doreste sa reorganizeze Agentia Nationala de Administrare Fiscala pana la jumatatea anului curent. In acest sens vrea sa faca si unele economii, printre masurile avute in vedere aflandu-se desfiintarea Antifraudei Fiscale si reducerea cu peste 2.000 a numarului de inspectori fiscali", precizeaza un comunicat al Sindicatului Meridian remis, semnat de presedintele Voinea Negoita.Acesta aminteste ca "masurile anuntate nu sunt unele noi", pentru ca reorganizarea Fiscului a mai avut loc si in 2013, cand a fost desfiintata Garda Financiara, tot in numele luptei impotriva evaziunii fiscale si aducerii mai multor bani la buget."Mai mult decat atat atunci s-a facut un imprumut la Banca Mondiala de 70 milioane de euro si acum se constata ca aceste masuri nu au dat rezultatele asteptate, fiind cheltuite din creditul primit aproape 20 de milioane euro care acum trebuie date inapoi", aminteste documentul citat."Totodata se pare ca reducerea unor drepturi salariale pentru angajatii de la stat, cum sunt indemnizatia de hrana, voucherele de vacanta si anumite sporuri, nu sunt de ajuns pentru ca Guvernul sa diminueze deficitul. Acum se trece si la eliminarea unor posturi de bugetari, primii pe lista fiind inspectorii fiscali, adica tocmai aceia care aduc cele mai importante venituri la bugetul de stat", sustine sindicatul Meridian prin vocea sefului sau."Reducerea evaziunii fiscale si cresterea sumelor incasate nu se poate face (sic!) prin luarea unor masuri tocmai impotriva institutiei care are atributii in aceste domenii.Desfiintarea unor structuri organizatorice, continua reorganizare a ANAF, mentinerea deficitului de personal si alte masuri de conjunctura luate au facut din Fiscul romanesc o institutie tot mai vulnerabila.In asemenea momente Agentia Nationala de Administrare Fiscala ar trebui consolidata, imbunatatita legislatia fiscala cu care lucreaza, dotata cu toate mijloacele logistice necesare pentru desfasurarea activitatii si numai atunci vor veni rezultatele asteptate din partea acesteia", adauga sindicatul.Reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vizeaza eliminarea a 150 de posturi de conducere si a aproape 2.000 de posturi din structura , potrivit ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, care s-a exprimat marti seara in acest sens.Odata cu informatizarea institutiei nu o sa mai fie nevoie de atat de mult personal, a declarat Florin Citu."In ANAF apare un departament la care tin foarte mult, un departament de statistica, care este ceva pe care cam toate tarile le au. Acolo se va face, de fapt, analiza de risc.Acest lucru il vor face algoritmi si statisticieni, nu oameni care cunosc oameni si au inamici sau prieteni. Reorganizarea ANAF inseamna, in acelasi timp, eliminarea a 150 de posturi de conducere si a aproape 2.000 de posturi din structura", a spus Florin Citu.