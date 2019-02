Teodorovici: ANAF are obligatia sa aduca venituri de 30% din PIB, in crestere cu 6 miliarde de lei

Aceasta crestere va fi de 6 miliarde de lei

nivelul pe care ANAF trebuie sa il aduca in acest an este de 30%

Ziare.

com

"Veniturile (bugetare - n.red.) estimate pentru acest an sunt de 342,7 miliarde de lei, cu 53,1% mai mari fata de 2016.Pentru a asigura veniturile bugetare avem in vedere o imbunatatire a modului in care ANAF-ul colecteaza.As vrea sa fac o precizare foarte importanta si ca mesaj pentru colegii mei din sistem. Nivelul de venituri al ANAF in PIB este calculat undeva la 28%. Este o crestere importanta fata de anul trecut, dar vreau sa spun foarte clar caVeniturile luate in calcul la elaborarea bugetului sunt cele de pana la 28% din PIB, dar 30% este obligatia ANAF pentru acest an", a spus Teodorovici, intr-o conferinta de presa, dupa aprobarea de catre Guvern a proiectului Legii bugetului de stat pe 2019.El a subliniat ca ANAF va avea tot sprijinul sau, insa a atentionat ca nu va face rabat la niciun fel de masura "care sa asigure ceea ce am spus astazi"."Trebuie, totusi, sa luam acele masuri despre care vorbim an de an, fie ca vorbim de o colectare mai buna a TVA, fie ca vorbim de o scadere a evaziunii fiscale, fie ca vorbim de banii care se pierd in zona de vama - si se pierd sume importante la buget pe diferite categorii - pentru ca aceasta zona nu este pe deplin pusa la punct cu cerintele pe care o tara in secolul XXI trebuie sa le aiba.Cu alte cuvinte, ANAF va avea foarte mult de lucru. Din partea mea, va avea intregul sprijin, dar nu voi face rabat la niciun fel de masura care sa asigure ceea ce am spus astazi", a avertizat seful de la Finante.Guvernul a aprobat in sedinta de vineri proiectele privind Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, acestea urmand sa fie trimise catre Parlament.