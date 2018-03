Teodorovici ne anunta ca site-ul ANAF functioneaza: Prezint scuzele mele catre toti contribuabilii

Ziare.

com

El a subliniat ca in momentul de fata site-ul este functional, precizand ca in curand se va realiza un contract de mentenanta."Este o situatie pe care o stim cu totii. De ani de zile, din pacate, in zona de Fisc toata infrastructura IT este invechita. Astazi s-a dat drumul la zona de site. S-a lucrat zi si noapte pentru a se gasi o solutie. Vom avea un contract de mentenanta pentru a asigura si pe viitor, pentru ca astazi nu exista un contract de mentenanta si este un alt motiv pentru care lucrurile s-au intamplat in acest fel.Vom anunta in urmatoarea perioada si solutia finala pe care Ministerul de Finante o va decide in ceea ce inseamna zona de IT. Fara o reforma clara, lucrurile raman asa cum sunt. Prezint scuzele mele catre toti contribuabilii care in aceste zile au avut nemultumiri pentru ca sistemul nu a functionat", a declarat Eugen Teodorovici.Este insa de precizat ca cei care au accesat site-ul ANAF in momentul in care era nefunctional pot intampina probleme si acum. Astfel, este necesar sa goliti memoria cache si sa stergeti cookie-urile.Totodata, ministrul de Finante a sustinut ca nu exista riscul de a pierde creditul obtinut de ANAF de la Banca Mondiala pentru a reforma sistemul IT."Nu exista riscul de a pierde banii de la Banca Mondiala. Am avut o discutie cu echipa Bancii Mondiale", a explicat Teodorovici.Liberala Hilde Brandl, presedinte al Organizatiei Oamenilor de Afaceri din PNL-Bucuresti, a acuzat miercuri ca site-ul ANAF este nefunctional de cateva zile, in conditiile in care institutia a avut un credit de aproape 100 de milioane de dolari de la Banca Mondiala , tocmai pentru a reforma sistemul IT. De altfel, asupra infrastructurii IT in colaps avertizase, la inceputul anului, si Curtea de Conturi.Hilde Brandl a solicitat procurorilor sa ancheteze cum au fost cheltuiti banii Bancii Mondiale pentru reforma sistemului IT de la ANAF, dar sugereaza si un raspuns: "Pe consultanta"."Site-ul ANAF pe care il utilizau de obicei zeci de mii de persoane zilnic este de mai multe zile in mentenanta. Situatia este absurda in conditiile in care institutia a avut un credit de 91 de milioane de dolari de la Banca Mondiala, bani ce erau destinati reformarii sistemului IT din ANAF si transformarii acesteia intr-o institutie prietenoasa cu clientii si utilizatorii", sustine Hilde Brandl, intr-un comunicat remis miercuri"Suprinzator, insa, ANAF a restituit cea mai mare parte a banilor, iar suma utilizata, adica 23,5% din totalul alocat, a fost cheltuita pe consultanta, dupa cum ne-a spus chiar fostul ministru de Finante, domnul Ionut Misa", arata presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri liberali din Bucuresti.