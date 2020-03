Termenul de depunere a declaratiilor fiscale nu va mai fi prorogat

Ziare.

com

"Avand in vedere ca Ministerul Finantelor Publice a lansat un amplu program de garantare si subventionare a creditelor pentru IMM-uri in scopul de a sustine mediul privat si in special sectoarele lovite puternic de criza cauzata de virusul COVID-19, dar si masura de a rambursa cat mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injectii de capital catre companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie sa aiba o situatie fiscala actualizata, s-a decis renuntarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declaratiilor", se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor.Totusi, conducerea ministerului Finantelor sustine ca daca vor exista cazuri exceptionale si argumentate de contribuabili care nu au depus la timp declaratiile fiscale, vor fi analizate punctual."Conducerea Ministerului Finantelor Publice si ANAF asigura contribuabilii ca toate cazurile exceptionale si argumentate de intarzieri in depunerea declaratiilor vor fi tratate cu toata deschiderea si indulgenta prevazuta de lege", se mai arata in comunicat.Ordonantele de urgenta care cuprind masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au fost publicate, sambata, in Monitorul Oficial.Astfel, a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta de urgenta nr 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, dar si Ordonanta de urgenta nr 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2.Noile reglementari prevad ca pe durata starii de urgenta, intreprinderile mici si mijlocii care detin certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare.De asemenea, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice, OUG 29/2020 prevede ca nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente incepand cu data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si neachitate pana la 30 de zile dupa incetarea starii de urgenta, iar aceste obligatii fiscale nu sunt considerate restante.De asemenea, Ministerul Finantelor precizeaza ca se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala. "Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale", se arata in comunicat.