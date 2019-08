Veniturile bugetare: Bulgaria si Polonia au reformat Fiscul, Romania umbla la taxe si impozite

Reforma administratiei fiscale - experienta Bulgariei

Ce s-a intamplat in Romania

Deficitul de incasare la TVA - Experienta de bune practici a Poloniei

Ziare.

com

Documentul contine si exemplul de bune practici din Polonia in materia reducerii deficitului de incasare a TVA.Statistica europeana arata ca Romania a fost anul trecut tara din UE cu cele mai mici venituri bugetare raportat la PIB (cu exceptia Irlandei, care constituie un caz special, prin cresterea artificiala a PIB, dupa schimbarea raportarii rezultatelor unor multinationale mutate din Regatul Unit).Si in privinta incasarii TVA Romania are rezultate slabe, clasandu-se pe ultimul loc in privinta gradului de colectare dintre toate statele membre UE, cu un deficit de incasare a TVA de aproximativ 36%.Reforma Fiscului, blocata politic in Romania, este singura solutie pentru a creste sustenabil veniturile la buget.Bulgaria a realizat o prima reforma a administratiei fiscale in perioada 2003-2008, cu ajutorul BM, cu o finantare de 63 milioane dolari. Reforma a vizat maximizarea conformarii fiscale, cresterea eficacitatii si eficientei colectarii, crearea unui corp profesionist de angajati, reducerea coruptiei, cresterea echitatii, reducerea poverii fiscale si sprijinirea cresterii economice.Reforma legislatiei a fost prioritara si a beneficiat de sprijinul nemijlocit al Guvernului, fiind facuta cu ajutorul unor experti internationali. A fost crescuta capacitatea analitica a agentiei fiscale, inclusiv prin chestionare adresate contribuabililor, cu impact pozitiv asupra conformarii voluntare, a eficacitatii si eficientei colectarii.Cresterea capacitatii operationale s-a concretizat prin realizarea unei baze informatice la nivel national accesibila online, unificarea serviciilor oferite de agentie, simplificarea formularelor etc.A fost realizat un sistem integrat de management al veniturilor cu o infrastructura IT moderna, reusita implementarii acestuia fiind datorata utilizarii unui know-how extern si a unui contractor profesionist.Proiectul de modernizare a administratiei fiscale (RARP) a fost finalizat cu succes, intarzierile la conformarea la plata s-au redus considerabil, iar veniturile fiscale s-au majorat ca procent din PIB in conditiile reducerii poverii fiscale (scaderea cotelor legale de impozit pe venit, profit si contributii sociale).Ulterior incheierii RARP, autoritatile bulgare au continuat eforturile de imbunatatire a colectarii, cu un nou program de reducere a economiei gri si a costurilor de conformare fiscala derulat in perioada 2015-2017.Astfel, in anul 2016, Bulgaria a reusit cea mai mare reducere a gap-ului de TVA ca procent in venituri teoretice din UE (-8 pp, de la peste 21% in 2015 la 14%).In Romania, in anul 2013 a fost initiat procesul de reforma a administratiei fiscale, tot in colaborare cu BM, un pilon important fiind proiectul de modernizare similar celui din Bulgaria (RAMP) cu o finantare de 70 milioane de euro.Obiectivele principale ale programului (termen de finalizare initial anul 2019, ulterior extins pentru anul 2021) erau: cresterea eficacitatii si eficientei colectarii, imbunatatirea conformarii fiscale, reducerea poverii fiscale, scopul principal fiind reproiectarea si cresterea capacitatii sistemului informatic, in vederea gestionarii unei baze de date centralizate pentru toti contribuabilii din Romania.In perioada noiembrie 2013-2017, analizele BM privind stadiul implementarii si rezultatelor acestui program au indicat deteriorarea calificativelor pentru progresul privind indeplinirea obiectivelor (la "nesatisfacator" in 2017) si rating-ul general de risc (la "substantial" in anii 2015-2017), ritmul de implementare al proiectului incetinind semnificativ in prima etapa a achizitiei sistemului de management al veniturilor bugetare, finalizata cu mari intarzieri in luna octombrie 2017.Ulterior, la initiativa autoritatilor romane, s-a renuntat la RAMP, din totalul fondurilor puse la dispozitie de catre BIRD fiind trase pana la 6 februarie 2018, 17,3 milioane euro (care vor fi returnate), utilizate pentru cursuri de perfectionare, dezvoltarea strategiilor de conformare voluntara, controale interne si imbunatatirea masurilor antifrauda.Astfel, RAMP nu s-a finalizat, efectele pozitive inregistrate in activitatea ANAF pe durata proiectului fiind minore in raport cu obiectivul initial - implementarea unui sistem informatic care sa centralizeze datele financiare din intreaga tara.In schimb, a fost creat Centrul National pentru Informatii Financiare, ca structura a MFP si, tot la propunerea MFP, in luna noiembrie 2018, a fost avizata in Senat modificarea OUG nr. 74/2013, prin care se urmareste anularea unor masuri de reforma deja implementate.Datele Eurostat pentru anul 2018 indica pentru Romania incasari bugetare de 32% din PIB (cel mai mic nivel al veniturilor bugetare din UE dupa Irlanda), iar pentru Bulgaria de 36,8% din PIB.Deficitul de incasare la TVA este definit ca diferenta dintre veniturile din TVA preconizate a fi colectate si suma colectata efectiv, fiind generat de: aplicarea necorespunzatoare a legislatiei, falimente si insolvente, erori statistice, plati intarziate, evitarea platii TVA fara a incalca legislatia, economia gri si restituirile frauduloase de TVA in cadrul tranzactiilor intracomunitare.Calculele Comisiei Europene indica pentru Romania un gap de TVA (raportat la veniturile teoretice) in anii 2012 si 2013 de 39%, in 2014 de 40%, in 2015 de 34% si in 2016 de 36% (comparativ cu media UE de 12,3%).Citeste mai multe despre Veniturile bugetare: Bulgaria si Polonia au reformat Fiscul, Romania umbla la taxe si impozite pe site-ul Curs de Guvernare.