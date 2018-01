Zeci de aradeni au insistat sa depuna formularul 600, temandu-se ca Ministerul Finantelor ar putea reveni asupra deciziei

Citeste si 13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani

In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie depus Functionarele de la ghisee le-au explicat oamenilor ca documentul nu mai e necesar, insa multi au refuzat sa plece pana cand nu le-au fost inregistrate formularele, invocand faptul caMajoritatea celor care s-au prezentat la ghisee detin PFA-uri, sunt avocati sau persoane care au obtinut venituri din drepturile de autor."Am refuzat sa plec fara sa-mi inregistreze documentul pentru ca ma pot trezi ca vor cere sa-l depunem pana la 31 martie, cum s-a mai spus. Nu am de gand sa mai fac un drum, si asa am avut multa bataie de cap cu acest formular. La ghiseu nu au stiut sa ne spuna nimic concret, doar ca deocamdata nu mai trebuie depus nimic", a declarat proprietarul unui PFA."Ne-a spus doamna de la ghiseu ca nu mai e necesar, dar eu am mai fost saptamana trecuta si m-au trimis la plimbare ca nu era bine completat. Au spus sa revin, deci am revenit. Ne tot pun pe drumuri inutil... Nici nu am inteles de ce sa declaram inca o data veniturile, ca depunem anual Declaratia 200 pentru asta", a spus o doamna.Contactati de News.ro, reprezentantii AJFP Arad au refuzat sa comenteze situatia si nu au oferit nici informatii cu privire la numarul Formularelor 600 depuse pana marti."Referitor la Formularul 600, comunicarea se face de catre Ministerul Finantelor Publice", a informat Biroul de presa al AJFP Arad.Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici Anterior, Teodorovici a afirmat ca Declaratia 600 ar putea fi unita cu Declaratia 200 In urma cu o saptamana, Ministerul Finantelor a postat pe site proiectul de OUG care amana pana la 1 martie termenul de depunere a Declaratiei 600. Actul normativ are un articol unic care modifica doua alineate din Codul Fiscal."Articol unic - Termenul prevazut la art.148 alin. (3) si art.170 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la 1 martie 2018", se arata in document.