Citu anunta ca amana 3 luni data-limita pentru impozitele pe case si masini. Dar pentru asta e nevoie de OUG si Guvern cu puteri depline

El a precizat ca. Asta cand vom avea guvern cu puteri depline, pentru ca acum situatia e incerta, dupa ce parlamentarii sunt izolati si testati de coronavirus.Florin Citu subliniaza ca masura este luata pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu coronavirus.Totodata, contribuabilii care achita integral, pana la 30 iunie 2020, impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiaza de bonificatia stabilita de Consiliul Local."Mesaj important pentru toti contribuabilii! Pentru a veni in sprijinul contribuabililor, in contextul riscului de raspandire a epidemiei cu COVID-19, se proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.De asemenea, pentru anul 2020, contribuabilii care achita integral, pana la 30 iunie 2020, impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiaza de bonificatia stabilita de Consiliul Local. Aceste modificari urmeaza sa fie reglementate prin ordonanta de urgenta in prima sedinta de guvern", scrie ministrul interimar al Finantelor pe Facebook.