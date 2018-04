Incasarile statului la impozit pe profit au scazut pentru prima data dupa criza din 2009

Ziare.

Astfel, suplimentar fata de 2016, firmele cu afaceri intre 100.000 si 500.000 de euro, care nu au optat sa ramana la impozit pe profit, au fost trecute la impozit pe venit, informeaza Profit.ro Suma colectata de Fisc ca impozit pe profitul obtinut de firme, la nivelul intregii economii, a scazut cu 4,6%, de la 15,39 miliarde de lei in 2016 la 14,69 miliarde de lei anul trecut.Declinul de anul trecut a accentuat decalajul dintre impozitul pe profit colectat si cel pe venit. Impozitul pe venit a adus in 2017 la buget in jur de 30 de miliarde de lei, cu 9% mai mult comparativ cu anul anterior.Cei mai mari contributori la buget au ramas, si anul trecut, marile companii cu o pondere de aproape 45% din totalul veniturilor.Totodata, companiile mari sunt si cei mai corecti contribuabili in ce priveste declararea obligatiilor fiscale si plata acestora.Incasarile de la marii contribuabili au insumat anul trecut 94,4 miliarde lei. Ponderea incasarilor de la marii contribuabili reprezinta 43,9% din total incasari la nivel national.