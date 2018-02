Artificiul gasit de Finante pentru a nu scadea salariile IT-istilor. Schema e valabila doar 1 an

35.000 de IT-isti au avut lefuri mai mici in ianuarie

Ziare.

com

Ministrul spune ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta care prevede ca statul va suporta diferenta la contributiile la sanatate pentru angajatorii care au majorat cu 20% salariile dupa transferul contributiilor."Am gasit solutia! Angajatorii care au asigurat majorarea salariilor cu cel putin 20%, ca asta era obligatie... sau ce am discutat de-a lungul timpului pentru transferul contributiilor, se pot incadra in acest nou mecanism. Companiile cu 20% catre angajati pot sa retina la sursa o parte din contributiile la sanatate, asa incat salariul net sa ramana la nivelul din decembrie 2017.Practic angajatorii retin la sursa partial, ei declara ca obligatie de plata in acel formular 112 doar suma retinuta efectiv de la angajat. Diferenta de CASS datorat de angajat este calculata de angajator si evidentiata distinct in acel formular 112 ca suma dedusa, iar suma aceasta dedusa, diferenta intre ce transfera angajatorul catre angajat si cat a trebuit sa primeasca el, ca sa nu aiba diferenta fata de 2017, este suportata de catre bugetul de stat fiind transferata automat la Fondul unic de asigurari social de sanatate. Pentru un an de zile lucrurile sunt solutionate", a declarat Teodorovici la Digi 24.Astfel, desi pe hartie vor fi trecute integral contributiile la sanatate datorate, firma va plati doar procentul datorat anul trecut de angajat, iar procentul angajatorului va fi considerat deducere.Pentru aceste categorii, angajatorul va plati mai putin, salariul angajatului ar trebui sa nu mai scada fata de netul din decembrie 2017, iar diferenta de contributii pentru sistemul de sanatate va fi suportata de la buget.Intrebat ce se intampla cu veniturile pe luna ianuarie, ministrul a sustinut ca dupa adoptarea ordonantei angajatorii vor putea depune declaratie rectificativa.Cat despre banii pierduti la buget cu aceasta schema, ministrul a evitat sa dea vreo cifra, ci doar a spus ca suma este mai mica decat ar fi reiesit cu mecanismul de ajutor de stat gandit de predecesorul sau, Ionut Misa Totodata, Teodorovici nu a precizat ce se va intampla dupa un an, dar a spus ca pregateste si alte masuri fiscale, refuzand sa dea detalii la acest moment.Presa a relatat in aceasta perioada ca salariile a 35.000 de angajati din IT au suferit in luna ianuarie scaderi de 7% dupa transferul contributiilor. Acestora li se adauga angajatii din cercetare-dezvoltare, persoanele cu handicap fizic si sezonierii.Aceste categorii erau scutite de plata impozitului pe venit, care este de 10% incepand cu acest an.Pentru o treime dintre angajatii sectorului IT, firmele nu au majorat fondul de salarii ca sa mentina salariul brut.