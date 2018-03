CAS si CASS ar putea fi retinute la sursa in cazul drepturilor de autor

pensionarii,

copiii de pana in 18 ani,

tinerii intre 18 si 26 de ani daca sunt elevi,

absolventii de liceu pana la inceperea anului universitar (dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor),

ucenici sau studenti, dar si persoanele care urmeaza modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti,

tinerii de pana in 26 de ani care vin din sistemul de protectie a copilului.

Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin posibilitatea exceptarii de la plata CAS conform Codului Fiscal ca sa se poata asigura facultativ la Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), iar pentru CASS se analizeaza varianta reintroducerii mecanismului de retinere la sursa (atat pentru DDA-uri, cat si pentru veniturile din arenda si din asocieri cu persoane juridice).De asemenea, se analizeaza posibilitatea exceptarii de la plata CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala a unor categorii de persoane, intre care:In ceea ce priveste avantajele unor astfel de masuri pentru persoanele fizice, Ministerul de Finante arata ca "se acorda un regim distinct categoriei de venituri din drepturi de proprietate intelectuala".In plus, "in cazul reintroducerii mecanismului de retinere la sursa pentru CASS (atat pentru DDA-uri, cat si pentru veniturile din arenda si din asocieri cu persoane juridice) se simplifica modul de stabilire a CASS pentru contribuabil, care nu trebuie sa depuna declaratii fiscale la ANAF".In plus, in cazul veniturilor pentru care impozitul pe venit se retine la sursa se mentine mecanismul retinerii la sursa (DDA, dividende, dobanzi, lichidarea unei persoane juridice, alte surse, asocieri cu persoane juridice, premii si jocuri de noroc, salarii, pensii), spun oficialii Ministerului de Finante.