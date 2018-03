CAS si CASS vor fi retinute din nou la sursa in cazul drepturilor de autor. Cei cu PFA isi calculeaza singuri - proiect de OUG

Cum se calculeaza impozitul pe DA

Pentru acestea va fi reintrodusa retinerea la sursa a contributiilor la pensii si sanatate pentru persoanele fizice care obtin sume de la un platitor de venit cel putin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe tara, respectiv de minimum 22.800 lei in acest an, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta elaborat de Finante.Pentru a mentine facilitatea fiscala acordata persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat de scutire de la plata impozitului pentru veniturile din activitati independente, trebuie precizata in mod expres scutirea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala obtinute de persoanele respective, arata nota de fundamentare a proiectului.In categoria drepturilor de proprietate intelectuala se incadreaza drepturile de autor si drepturile conexe dreptului de autor, brevetele de inventie, desenele si modelele sau marcile si indicatiile geografice.Venitul net al persoanelor fizice care obtin sume din astfel de activitati va fi determinat prin scaderea cheltuielilor din venitul brut, prin aplicarea unei cote forfetare de 40%.Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra venitului net. Acesta este final si va fi retinut la sursa, de catre platitorii veniturilor.Totodata, persoanele fizice pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real.In acest caz, trebuie sa depuna la Fisc declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani, incepand cu anul 2019.Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activitati independente determinate in sistem real.In ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale (la pensii), persoanele fizice cu venituri din drepturi de proprietate intelectuala aplica regula generala de stabilire a CAS prin retinere la sursa de catre platitorul de venit.Regula se aplica daca venitul net anual estimat a fi realizat din aceste activitati este cel putin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe tara, respectiv de minimum 22.800 lei in acest an.Astfel,care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de baza minime brute lunare pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia.Finantele au stabilit prin proiectul de OUG reintroducerea retinerii la sursa si a contributiilor de sanatate (CASS) pentru veniturile de proprietate intelectuala, dar si pentru cele obtinute din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul se retine la sursa, iar nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, depaseste plafonul minim de la un singur platitor de venit.In acest caz, acesta din urma are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale de sanatate, precum si sa depuna declaratia 112., de 22.800 lei in acest an.In cazul in care veniturile estimate de persoanele fizice se situeaza sub acest plafon, nu se aplica mecanismul retinerii la sursa pentru CAS si CASS.Daca o persoana fizica cumuleaza venituri peste plafonul minim, trebuie sa depuna declaratia unica la ANAF, pentru stabilirea CAS si CASS, pana la data de 15 martie a anului. Doar in acest an termenul este stabilit pentru 15 iulie.Declaratia unica propusa de Ministerul Finantelor inlocuieste sapte formulare existente in prezent, respectiv D200 (pentru veniturile realizate din Romania), D201 (veniturile realizate din strainatate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (normele de venit in agricultura), D600 (contributiile la pensii si sanatate), D604 (stabilirea contributiilor de sanatate pentru persoanele fara venit) si D605 (cererea de stopare a platii CASS pentru persoanele fara venit).In schimb, persoanele fizice autorizate (PFA), cele cu profesii liberale, precum avocati, contabili sau notari, si cele care obtin venituri din alte activitati independente si drepturi de proprietate intelectuala isi vor calcula singure cuantumul contributiei la sistemul de pensii.Contributia CAS se stabileste prin completarea si depunerea declaratiei unice, aplicandu-se cota de 25% la venitul ales, cel putin egal cu 12 salarii de baza brute pe tara.Persoana fizica se autoevalueaza pentru incadrarea in categoria platitorilor de CAS, in functie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat in anul precedent.Astfel, datoreaza CAS pentru anul in curs doar persoanele care preconizeaza ca vor realiza in anul curent venituri cumulate din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala, din una sau mai multe surse de venit, cel putin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe tara, respectiv minimum 22.800 de lei in acest an. Daca veniturile estimate se situeaza sub plafonul de 22.800 de lei, persoana fizica nu trebuie sa plateasca CAS pentru anul in curs, insa poate opta pentru achitarea contributiei, prin depunerea declaratiei unice., cu posibilitatea de rectificare pana la termenul de plata.De asemenea, sunt obligati sa depuna declaratia unica cei care incep sa desfasoare activitate sau sa realizeze venituri in cursul anului fiscal si estimeaza ca vor obtine un venit net anual, cumulat din una sau mai multe surse din activitati independente, peste plafonul minim, recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal. Depunerea declaratiei se va face in maxim 30 de zile de la inceperea activitatii sau a obtinerii de venituri.In schimb, persoanele fizice care datoreaza contributia, dar pentru care intervine in cursul anului fiscal o modificare precum exceptarea de la plata contributiei, suspendarea temporara a activitatii, incetarea acesteia potrivit legislatiei sau nemaiincadrarea in plafonul minim pentru perioada ramasa din anul fiscal, vor depune la ANAF declaratia unica pentru stoparea obligatiilor de plata a CAS, in termen de 30 de zile de la survenirea modificarii.Contribuabilii pot achita contributiile CAS oricand in cursul anului fiscal, pana la termenul de scadenta, respectiv data de 15 martie a anului urmator celui pentru care se datoreaza. Acest termen este si data de referinta pentru definitivarea CAS pentru anul curent.Daca la 15 martie anul urmator se constata ca venitul realizat a fost, de fapt, mai mare decat cel estimat, care oricum depasea plafonul minim, persoanele fizice nu vor avea de platit diferente de CAS.In cazul in care venitul realizat se va situa totusi sub plafonul minim, desi fusese estimat mai mare decat acesta, CAS deja achitata nu se va restitui contribuabilului, ci suma se valorifica in sistemul de pensii, cu ajustarea corespunzatoare a stagiului de cotizare.Pe de alta parte, daca o persoana fizica nu cotizase la pensii intrucat estimase un venit anual sub plafonul minim, insa a depasit totusi acest plafon, va datora CAS pentru anul de referinta, iar in declaratia unica alege venitul baza de calcul cel putin egal cu salariul minim brut pe tara. Termenul de plata va fi 15 martie, care coincide cu termenul depunerii declaratiei unice.