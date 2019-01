Ce se intampla cu salariile IT-istilor? Artificiul gasit de Finante pentru a nu fi afectati de "revolutia fiscala" expira

Industria IT e grav afectata de instabilitatea fiscala

Ordonanta care a carpit "revolutia fiscala" nu i-a ajutat pe IT-isti

Mai exact, dupa mutarea contributiilor de la angajatori la angajati, s-a majorat teoretic salariul brut si, ca atare si baza de impozitare pe salariat. Pentru ca taxele sa nu creasca, Guvernul a scazut contributiiile sociale de la 39,25% la 37,25% si a redus impozitul pe venit de la 16% la 10%, pentru salariatii din intreaga economie.Insa salariatii din IT beneficiau pana la revolutia fiscala de impozit zero pe venit, motiv pentru care scaderea de impozit de la 16% la 10% nu a avut niciun efect compensatoriu pentru ei, din contra i-a afectat grav. Astfel, angajatorii ar fi trebuit sa suporte costuri salariale mai mari pentru ca salariile nete sa nu scada dupa mutarea contributiilor.In luna februarie, Guvernul a carpit revolutia fiscala si a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede ca statul va suporta diferenta la contributiile la sanatate pentru angajatorii care au majorat cu 20% salariile dupa transferul contributiilor.Problema este insa ca acest artificiu gasit de Finante este valabil doar pana la 31 decembrie 2018.IT-istii spun ca Guvernul nu i-a informat daca ordonanta va fi prelungita sau daca se va adopta alt act normativ care sa vina in sprijinul lor. Asadar, din luna ianuarie 2019, acestia se vor afla in aceeasi situatie in care au fost la inceputul anului 2018 cand a intrat in vigoare revolutia fiscala. Conluzia? Vor avea mai putini bani in buzunar la salariu sau vor creste semnificativ costurile salariale suportate de angajator.Amintim ca, in luna ianuarie 2018, 35.000 de salariati din domeniul IT au primit lefuri cu 7% mai mici decat in luna decembrie 2017.Valerica Dragomir, director executiv al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS), a declarat pentru Ziare.com ca efectele revolutiei fiscale continua sa se vada in piata. Mai mult, afirma ea, efectele vor fi si mai vizibile in noul an.Din pacate, industria IT este afectata nu doar de instabilitatea fiscala, ci si de conditiile generale din economie, mai atrage atentia directorul executiv al ANIS."Efectele revolutiei fiscale aduse prin OUG 79/2017 inca se mai vad in piata, insa efectele masurilor luate vor incepe sa fie mai vizibile incepand cu anul 2019. Din pacate, industria este afectata nu doar de instabilitatea fiscala, dar si de conditiile generale din economie, toate avand impact major intr-o societate dominata de tehnologie. In plus, presiunea pe talente la nivel global ne poate conduce pe un traseu riscant pentru o industrie capabila sa devina un motor de crestere pentru intreaga Romanie", ne-a declarat Valerica Dragomir.Directorul executiv al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii precizeaza ca IT-istii se vor lupta pentru a avea un cadru legislativ cat mai atractiv."Speram si luptam pentru a avea un cadru legislativ cat mai atractiv, dar si pentru un sistem de educatie apt sa valorifice talentul existent in societate si indreptarea catre zone cu valoare adaugata mare. Iar ca efect direct, desi resursa umana atrage cele mai mari resurse dintr-o companie tech (cel putin 70%), cresterile salariale sunt legate strict de evolutia profesionala a acelui angajat si de schimbarile structurale la care contribuie fiecare angajat din zona tech", a subliniat Valerica Dragomir.Oricum, ordonanta data de guvern care a carpit "revolutia fiscala" nu prea a ajutat salariatii din domeniul IT La momentul adoptarii, masura a fost criticata deoarece era discriminatorie si nu lua in calcul mai multe elemente specifice domeniului IT.Mai exact, ordonanta a venit cu doua conditii: se aplica pentru contractele de munca aflate in derulare la 31 decembrie 2017 si doar acolo unde angajatorii au majorat salariul brut cu cel putin 20% fata de nivelul salariului brut din decembrie 2017, pe perioada de aplicare a articolului 1 din ordonanta (adica pana la 31 decembrie 2018).Valerica Dragomir, director executiv al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS) preciza la acea vreme pentru Ziare.com ca ordonanta nu a luat in calcul mai multe elemente specifice sectorului IT si modul in care a fost gandita si aplicata "revolutia fiscala" forteaza companiile sa se concentreze mai mult pe Codul Fiscal, in loc de cresterea performantei si a valorii adaugate generate."OUG 3/2018 - solutia Guvernului pentru fixarea diferentelor salariale rezultate pentru angajatii scutiti de impozit - nu a luat in seama unele elemente specifice unui sector dominat de agilitate: orele suplimentare, bonusurile sau maririle salariale ulterioare, iar aplicarea masurii corective se face pe timp limitat. Toate acestea sunt elemente care forteaza companiile sa se concentreze mai mult pe Codul Fiscal si ajustarile necesare impuse de noile modificari, in loc de cresterea performantei si a valorii adaugate generate", a afirmat Valerica Dragomir.