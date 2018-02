Ce spuneau Dragnea si liderii PSD in 2016 de transferul contributiilor: Masura anti-nationala, anihilare, tradare!

Liviu Dragnea

Una dintre masurile de atunci din proiectul de modificare a Codului Fiscal propus de Biris, si cea mai criticata, prevedea majorarea contributiilor de asigurari sociale (CAS) ale angajatului de la 10,5% la 21,7%, iar pentru sanatate (CASS) de la 5,5% la 8,9%. In schimb, angajatorii urmau sa fie scutiti de CAS pentru conditii normale de munca, precum si de CASS, insa ar fi fost obligati sa creasca salariul brut al angajatilor astfel incat acestia sa nu platesca diferenta din buzunarul lor.Iar liderii PSD au criticat cu mare indarjire proiectul, numindu-l "bazaconie", "fascist", "neo-liberal" si sustineau ca ar face mare rau romanilor, economiei si ar goni investitorii.In doar cateva zile, Biris si-a dat demisia din Guvern, la cererea premierului Ciolos si proiectul nu a mers mai departe. PSD l-a folosit insa inclusiv in campania electorala insistand ca, in cazul in care tehnocratii ar face asa ceva, ei vor lua, cum ajung la guvernare, toate masurile ca veniturile romanilor sa nu scada cu niciun leu.Iata ce spuneau Liviu Dragnea si alti lideri PSD in septembrie 2016 despre transferul contributiilor de la angajator la angajat, "sursa haosului fiscal de astazi", dupa cum o identifica si Citu.: "".. Sunt rezerve in a-si continua programul de investitii pentru ca se gandesc 'daca asa se lucreaza in Romania, daca nu putem vorbi de predictibilitate, orice schimbare de genul asta influenteaza afacerile imediat"."A produs tulburare foarte mare in tot mediul economic si nu numai"."Chiar va fi blocat in Parlament, si"."S-a ajuns la aceasta intalnire de astazi pentru ca a aparut in spatiul public o intentie de a modifica Codul Fiscal. (...) Va cer domnule prim-ministru sape care vreun membru al Guverului dvs. ar avea de gand sa o ia"."Ii asigur, de asemenea, pe romnai ca daca cumva se va intampla lucrul asta, si, iertati-ma, dupa ceea ce s-a intamplat cu Codul Fiscal, cu intentia de a fi modificat Codul Fiscal, nu avem foarte mare incredere, cred ca".: "Din toate punctele de vedere"."Este, incat nu pot sa-i spun altfel, nu vreau sa jugnesc pe nimeni, incat, va spun cu toata responsabilitatea. Sa muti intreaga sarcina (fiscala, n.red.) pe angajat, pe omul care munceste... Plus ca, pentru ca altfel poti, de exemplu, sa coordonezi un angajator care trebuie sa verse la bugetul de stat 10, 20, 50, 100 de salarii, si una este sa te indrepti impotriva angajatilor...deci lucrurile suntdin toate punctele de vedere."."Aceasta paradigma schimbata a impozitarii, practic,, ca sa vorbim pe romaneste"."Se schimba toata gandirea fundamentala de impozitare pentru ca se muta tot impozitul de pe capital, practic, se muta pe munca, ceea ce! Pentru ca in momentul de fata, impozitarea este cat de cat echilibrata, la salarii. Avem o parte, aproape jumatate este impozitul la munca, la antreprenor, la companie, cealalta jumatate este la angajat."."Este"."Ca sa vorbim in doctrina economica, legata politic,, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este justa pentru Romania anului 2016-2017"."Este, o absoluta aberatie si toti social-democratii s-au pronuntat ferm impotriva acestei ineptii de proiect".: ""Vorbim despre tradare de tara la cel mai inalt nivel. Asta cu Codul Fiscal este una dintre mizeriile pe care le fac ei si totul este dupa un plan bine stabilit".: ""."Oare nu cumva exisat niste mari semne de intrebare cain sensul in care ei nu au putut sa-si stranga veniturile? Sau poate ca au alte interese:, sa o puna pe butuci".: "Urmareau sa transfere in totalitate responsabilitatea finantarii sistemului de securitate sociala de la angajator la angajat.".: "E mult mai grava decat pare"."Se referea in primul rand la nistesi cu firmele din Romania".- "".Si liderul ALDEs-a pronuntat atunci pe aceasta chestiune: "La legislatie fiscala".Si acum romanii s-au revoltat si ies in strada dupa ce masura a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018, fiind adoptata chiar de PSD si ALDE, prezentata de data aceasta a fi in folosul romanilor.Inca de anul trecut specialistii si sindicatele au avertizat ca masura este doar un artificiu pe care coalitia de guvernare il adopta ca sa anuleze practic efectele Legii Salarizarii, pe care nu o puteau sustine de la bugetul de stat. Odata intrata in vigoare, multi romani s-au trezit cu salariile scazute iar PSD a fost nevoit sa mai vina cu diverse ordonante de urgenta ce insa nu repara greselile comise.