Cui ii pasa de oamenii de afaceri? "Revolutia fiscala" zace de peste 3 luni in Parlament, cinci ordonante au modificat-o deja, mai sunt probleme nerezolvate

De ce intarzie votul? "Parlamentarii PSD nu se inteleg cu propriul guvern"

Starea de incertitudine in mediul de afaceri se prelungeste

Ziare.

com

Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost adoptat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul n-a fost terminat nici pana in ziua de azi.Intre timp, Guvernul a tot carpit "revolutia fiscala" prin mai multe ordonante de urgenta , dar, cu toate acestea, oamenii de afaceri atrag atentia ca inca mai sunt multe probleme in ordonanta 79 care trebuie rezolvate.Totodata, ei vor sa vada forma finala a legii, pentru ca se tem ca vor mai exista modificari. De fapt, pana cand toate ordonantele care modifica legislatia fiscala nu vor trece de Parlament, oamenii de afaceri nu vor sti cu certitudine care sunt regulile fiscale dupa care functioneaza in acest an.Deputatul USR Cossette Chichirau, membru in Comisia pentru Buget din Camera Deputatilor, a declarat pentruca proiectul a fost pus de mai multe ori pe ordinea de zi, insa apoi a fost scos.Unul dintre motive, spune deputatul, ar fi ca sunt multe amendamente bune din partea Opozitiei, iar parlamentarii Puterii incearca sa si le asume."Proiectul a fost pus de vreo doua, trei ori pe ordinea zi acum vreo cinci saptamani si a tot fost scos. Au fost multe amendamente si cred ca si-au dat seama de ce greseli au facut. Noi am depus amendamente si cred ca, la fel cum se intampla de obicei,si ca ei au facut treaba asta buna.In general, pe orice lege unde noi depunem amendamente, ei o retrag de pe ordinea de zi, o repara daca isi dau ei seama ca s-ar crea in opinia publica un curent impotriva lor, si apoi prezinta din nou o forma modificata cum am propus si noi. Cam asta este tactica", ne-a declarat Cossette Chichirau.Deputatul USR mai afirma ca un alt motiv ar fi ca parlamentarii PSD nu se inteleg cu propriul Guvern.Nu intotdeauna cei de la Guvern si parlamentarii PSD sunt pe aceeasi lungime de unda si in momentul in care exista conflicte intre ei se asteapta pana se rezolva ei intre ei. Eu credeam ca o rezolvam in februarie si e finalul lunii martie. Poate dupa Paste", spune Cossette Chichirau.Cert este ca, prin toata aceasta amanare, mediul de afaceri are de suferit. Foarte multi intreprinzatori sunt sceptici cu privire la constitutionalitatea legii si asteapta ca ea sa treaca de Parlament, a declarat, pentru, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu."Ne dorim ca legea sa iasa din Parlament pentru ca. Dupa cum ati vazut, inca sunt intreprinzatori care nu au trecut contributiile din sarcina angajatorului in sarcina angajatului tocmai pentru ca nu stiu cum va arata legea. Este inca una din cerintele noastre", ne-a explicat Florin Jianu.In ceea ce priveste controalele anuntate de Inspectia Muncii la firme, dupa 31 martie, privind mutarea contributiilor, Florin Jianu sustine ca angajatorii care nu au facut transferul nu pot fi sanctionati."Nu pot sa dea sanctiuni daca nu treci contributiile, se refera la initierea acelor negocieri privind contractele colective in toate intreprinderile. Altfel nu te poate obliga sa transferi contributiile, nu este optiunea ta. Este neconstitutional. Fiecare face cum doreste", ne-a mai spus Jianu.La randul sau, consultantul fiscal Gabriel Biris a declarat pentruca este foarte important ca legea sa fie adoptata cat mai repede de catre Parlament, pentru a da siguranta firmelor."Este regretabil faptul ca Parlamentul nu da certitudine modificarilor din ordonanta 79, pentru ca la Senat deja sunt amendamente. Este important si pentru a da companiilor siguranta ca pot sa mearga mai departe, sa inchida actele aditionale, sa ajusteze salariile brute, pentru ca inca exista temerea ca masura poate fi intoarsa in Parlament.Si. Cu cat se intarzie mai mult cu atat se prelungeste starea asta de incertitudine", a subliniat Gabriel Biris.In ceea ce priveste ordonantele pe care le-a tot dat Guvernul in acest an in incercarea de a rezolva problemele create de "revolutia fiscala", consultantul fiscal spune ca mult mai bine ar fi sa fie corectate toate odata."Unele masuri sunt extrem importante, cum a fost cea cu microinteprinderile pe care tocmai au venit cu ordonanta de urgenta, dar nu au preluat si deductibilitatea dobanzilor. Prin ordonanta 79 au limitat-o la 200 de mii de euro si loveste fix companiile romanesti care se finanteaza cu credit de la banca.Si Teodorovici la Senat a inteles ca s-a facut o prostie si a preluat propunerea Coalitiei pentru Dezvoltare si a marit plafonul. Problema este insa ca nu rezolva toate problemele odata", a conchis Gabriel Biris.