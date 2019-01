Cum a pacalit Guvernul Dancila ONG-urile, ca sa ramana la stat banii care ajungeau la batrani, copii bolnavi sau saraci

Promisiuni nerespectate

ATENTIE!!! Formularul se depune pana pe 15 martie

Descarca formularul 230 de AICI

Pierderi importante pentru ONG-uri

Pentru ele, romanii care depun in acest an formularul 230 pot dona doar 2% cota din impozitul pe venit. In schimb, entitatile nonprofit si unitatile de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat primesc 3,5%.Dupa ce a fost adoptata, ordonanta a starnit numeroase controverse, iar ONG-urile au acuzat guvernul de discriminare. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a promis ca va rezolva problema si, la finele anului trecut, Parlamentul a adoptat o lege care prevede ca toate ONG-urile vor beneficia de cota de 3,5%. Numai ca legea se aplica incepand cu veniturile aferente lunii aprilie 2019, deci pentru formularele 230 pe care le vom completa in 2020.Mai mult, nu mai pot dona companiile care au cifra de afaceri mai mica de 1 milion de euro, iar termenul de depunere a declaratiilor pentru donarea unei cote din impozitul pe venit de catre populatie s-a mutat in martie, de unde pana acum era 25 mai. Mai exact? Guvernarea PSD-ALDE, in foamea de bani tot mai mare, iau pana si banii de la organizatiile care ofera servicii si ajutor pentru cele mai defavorizate categorii de romani.Anul trecut, ONG-urile din educatie, mediu, cultura si sanatate au primit o grea lovitura din partea guvernului. Mai exact, executivul a decis, printr-o ordonanta de urgenta, sa majoreze, de la 2% la 3,5% cota din impozitul pe venit pe care populatia o poate dona pentru sustinerea ONG-urilor, insa doar pentru cele sociale licentiate Tot doar aceste organizatii, a stabilit guvernul, mai pot primi sponsorizari deductibile in limita a 20% din impozitul pe venit de la societatile comerciale cu cifra de afaceri de pana la 1 milion de euro.Astfel, toate celelalte ONG-uri au fost lasate pe dinafara. Pierderea pentru ele este si mai mare pentru ca, dupa intrarea in vigoare a "revolutiei fiscale", impozitul pe venit a fost redus de la 16 la 10%, astfel ca s-au diminuat mult si sumele care puteau fi donate de populatie ONG-urilor prin cota de 2% din impozitul pe venit. De asemenea, doar 20% dintre companii au cifra de afaceri de peste 1 milion de euro si pot dona catre aceste organizatii non profit.Sub presiunea acuzatiilor si a protestelor, in luna septembrie a anului trecut, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a promis ca va remedia situatia si ca toate organizatiile non-profit vor putea beneficia de acelasi procent, de 3,5%, din impozitul pe venit al persoanelor fizice.In luna decembrie, Parlamentul a adoptat Legea 30/2019 prin care toate ONG-urile pot sa primeasca 3,5%. Insa legea se aplica pentru veniturile obtinute in acest an, a explicat pentruconsultantul fiscal Adrian Benta. Mai exact, precizeaza el, putem face aceasta donatie prin formularul 230 pe care il vom completa anul viitor."Formularul 230 pe care il depunem in acest an este aferent veniturilor din anul 2018, deci mergem pe reglementarea valabila in 2018: 3,5% pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii si 2% pentru celelalte ONG-uri", ne-a precizat Adrian Benta.Legea adoptata in luna decembrie, prin care se modifica ordonanta de la inceputul anului trecut, se aplica veniturilor obtinute incepand cu 1 aprilie 2019, a subliniat consultantul fiscal. Mai mult, conditia este ca ONG-urile sa se inscrie intr-un registru al entitatilor/unitatilor de cult detinut de ANAF."A fost aprobata legea 30/2019, cu intrare in vigoare de la 1 aprilie 2019. Nu este retroactiva, se va aplica pentru declaratia 230 pe care o depunem in anul 2020. Toate ONG-urile trebuie sa se inregistreze in registrul detinut de ANAF pentru a beneficia de donatia de 3,5%. Nu sunt foarte grele conditiile de inscriere. Trebuie sa faci o cerere, sa ai datoriile la zi platite...", explica Adrian Benta.Trebuie insa sa stiti si ca aveti mai putin timp la dispozitie pentru a depune formularul 230. Daca pana acum declaratia se putea depune pana pe 25 mai, in acest an termenul limita este 15 martie.Asadar, daca nu vreti ca acesti bani sa ramana tot pe mana statului, completati formularul 230 prin care puteti dona catre organizatiile non-guvernamentale (ONG-uri).Efortul depus pentru a face aceasta donatie este unul foarte mic si este foarte important de precizat ca, daca nu redirectionam aceasta suma catre ONG-uri, ea nu intra in buzunarul nostru, ci ramane la stat.ONG-urile vor avea foarte mult de pierdut in urma aplicarii ordonantei de urgenta, atrage atentia Oana Gheorghiu, membru fondator al Asociatiei Daruieste Viata."Noi vom pierde foarte mult. Este o mizerie ce a facut guvernul mai ales cu cei 20% din impozitul microintreprinderilor pe care noi nu putem sa il atragem. Doar ONG-urile care au servicii sociale licentiate pot face acest lucru, si acestea sunt doar 1% din totalul ONG-urilor din Romania. Este o discriminare", ne-a declarat Oana Gheorghiu.Asociatia Daruieste Viata nu a facut un calcul cu suma pe care o va pierde, dar precizeaza ca va fi destul de mare."Noua ne este destul de greu sa facem un calcul, pentru ca nu ne-am gandit sa facem o baza de date cu companiile si cu cifrele lor de afaceri. Inainte puteam obtine sponzorizari de la orice companie care avea cifra de afaceri mai mare de 100.000 de euro. Practic, noi am pierdut toate companiile care au intre 100.000 si un milion de euro. Acestea nu ne mai pot da banii.Ca si numar, 80% dintre companiile din Romania au cifra de afaceri sub un milion de euro. Ca o estimare grosiera, cam 20% din potential am pierdut, din ce am fi putut atrage", a subliniat Oana Gheorghiu.Lovitura si mai mare o primesc insa ONG-urile mai mici, care isi desfasoara activitatea in plan local, atrage atentia Oana Gheorghiu."ONG-urile mici, care fac lucruri in plan local, unde este mare nevoie, vor fi mai afectate. Cele care se ocupa de copii saraci, care nu au ce manca. Raul cel mai mare il creeaza acestor ONG-uri mici din plan local care cu greu strang banii si care obtineau banii de acolo, din comunitate, de la companiile care in cea mai mare parte sunt microintreprinderi cu cifra de afaceri sub 1 milion de euro. Le-au lasat fara finantare", a conchis Oana Gheorghiu.