Cum se acorda bonificatia de 10% pentru plata contributiei de sanatate

Acesta se adreseaza persoanelor fizice ce au realizat venituri extrasalariale aflate in sfera contributiei la sanatate pentru perioada anilor 2014 - 2016 inclusiv.Potrivit legislatiei in vigoare in perioada amintita, termenul de plata la contributia de sanatate a fost 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere. Desigur, deciziile de impunere au fost emise foarte tarziu in perioada anilor 2018-2019, fapt ce a condus la dificultati financiare asupra acestor categorii de persoane.Prin OUG nr. 31 din 23 mai 2019, s-a modificat scadenta platii contributiei in sensul ca aceasta a devenit 120 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei ordonante cu acordarea unei bonificatii de 10%.In mod similar, pentru deciziile de impunere emise ulterior adoptarii ordonantei, termenul de plata al contributiei la sanatate este 120 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, iar daca plata se efectueaza in termen de 60 de zile se acorda o bonificatie de 10%.OMFP nr. 2806/2019 stabileste procedura efectiva de acordare a bonificatiei, astfel organele fiscale competente identifica lista persoanelor ce au dreptul la aceasta bonificatie prin utilizarea softului de evidenta.Aceasta lista cuprinde:datele de identificare ale persoanei fizice;numarul si data deciziei de impunere anuala prin care a fost stabilita suma de plata reprezentand contributie individuala de asigurari sociale de sanatate;perioada pentru care a fost stabilita suma de plata;cuantumul sumei de plata;valoarea bonificatiei;diferenta de plata intre suma de plata si valoarea bonificatiei;cuantumul sumei achitate de catre persoana fizica aferenta deciziei de impunere anuala;data platii.Organul fiscal competent intocmeste borderoul de scadere a obligatiilor fiscale si intocmeste un referat pentru acordarea bonificatiei. Aceste documente sunt aprobate de conducatorul organului fiscal si se opereaza in evidenta pe contribuabil.Organul fiscal comunica contribuabilului acordarea bonificatiei in termen de maxim 30 de zile de la acordarea acesteia.