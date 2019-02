Declaratia 112 a fost schimbata, dupa OUG 114 - noutati pentru cine lucreaza in constructii

Ziare.

com

S-a impus modificarea formularului din cauza a cel putin trei prevederi normative din domeniul financiar contabil si fiscal, astfel:Pentru salariatii din domeniul IT, incepand cu luna ianuarie 2019, nu se mai acorda facilitatea de suportare de la buget a unei parti din contributia la asigurarea de sanatate. Astfel, incepand cu luna ianuarie 2019, acestia suporta din salariul brut realizat cota integrala a contributiei la asigurarile de sanatate in procent de 10%.Salariatii din domeniul constructiilor, respectiv cei din domeniul productiei materialelor de constructii sau din sectorul arhitectura, beneficiaza de anumite facilitati fiscale acordate in conditiile OUG nr. 114/2019.Angajatorii ce incadreaza in baza unui contract de munca un numar de minim doua persoane cu varsta de pana la 45 de ani, iar angajarile sunt in domeniul agricol sau in domeniul acvacultura si industrie alimentara, primesc un sprijin financiar, conform Legii nr. 336/2018, in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Prin exceptie de la Codul Fiscal, acesti salariati sunt scutiti de la plata impozitului pe venitul din salarii.Dezvoltam analiza cu privire la declararea si aplicarea facilitatilor fiscale pentru salariatii din domeniul constructiilor si din domeniul materialelor de constructii.Daca angajatorii acestor salariati realizeaza o cifra de afaceri din domeniul constructiilor de cel putin 80% din totalul cifrei de afaceri, salariatii inregistreaza urmatoarele facilitati:* Contributia la asigurarile sociale pensii este in procent de 21,25%;* Contributia la asigurarile de sanatate este eliminata;* Impozitul pe venitul din salarii este scutit la plata.* Salariul minim brut in sectorul constructiilor este suma de 3.000 lei/luna, corespunzator unei norme intregi de lucru. Facilitatile se acorda doar daca salariatul realizeaza un venit brut lunar intre 3.000 lei si 30.000 lei inclusiv.* Angajatorul primeste o reducere a contributiei asiguratorie pentru munca la procentul de 0,3375%, reprezentand 15% din procentul standard de 2,25%.* Raportandu-ne la declaratia 112, trebuie declarata la autoritatea fiscala cifra de afaceri realizata. Pentru determinarea procentului de 80%, se analizeaza cifra de afaceri realizata cumulat de la inceputul exercitiului si pana la finele lunii pentru care se calculeaza si platesc salariile inclusiv.* De retinut: nu se face analiza doar pentru luna de calcul a salariilor, ci cumulat de la inceputul anului pana la zi.* Foarte important: prezentul ordin defineste mai exact componenta cifrei de afaceri, atat pentru operatorii economici ce aplica IFRS, cat si pentru cei ce aplica standarde conforme cu directivele europene.Cifra de afaceri ce trebuie trecuta in declaratia 112 cuprinde valoarea serviciilor efectuate sau a bunurilor livrate, din care se scad reduceri comerciale acordate, si dupa caz, taxa pe valoarea adaugata.La acestea, se adauga:* Soldul creditor al contului de venituri din costuri aferente productiei sau prestarilor de servicii (cont 711 sau 712, dupa caz).* Soldul creditor al contului de venituri din productia de imobilizari corporale (cont 722).Din aceste sume se scad soldurile debitoare ale acestor conturi.Observam, asadar, ca avem o solutie si pentru societatile din constructii ce realizeaza lucrarile de constructii in primele luni ale anului, iar facturarea se realizeaza in primavara sau ulterior, conform situatiilor de constructii si clauzelor contractuale.