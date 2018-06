Efectele "revolutiei fiscale": Un salariat lucreaza 201 zile pentru plata darilor la stat si doar 164 de zile pentru el insusi

Scenariul 1. Din perspectiva ANGAJATULUI: 193 de zile lucreaza pentru stat si 172 de zile pentru el insusi

Think-tank-ul neguvernamental INACO - Initiativa pentru Competitivitate calculase in anul 2017 ziua libertatii fiscale ca fiind 15 iulie - pentru un angajat care castiga salariul mediu pe economie, dupa plata impozitului si a contributiilor angajatului si angajatorului la stat, dar si a TVA pentru consumul acelui salariu."Am reluat calculele pe baza aceleasi metodologii pentru anul 2018, dupa mutarea in mare parte a contributiilor angajatorului la salariat in "marea revolutie fiscala" de la inceputul acestui an, iar ziua libertatii fiscale a devenit 20 iulie", afirma Andreea Paul, presedintele INACO - Initiativa pentru Competitivitate, intr-un comunicat remis Ziare.com.Asadar, salariatul mediu roman a "castigat" inca cinci zile in care lucreaza pentru stat, adica. Abia incepand cu data de 21 iulie salariatul mediu roman munceste pentru el insusi si familia lui. Cu alte cuvinte,. Din aceasta perspectiva, a omului care munceste, trebuie analizate rezultatele modificarilor fiscale.Salariul mediu brut al unui angajat roman este de 4.512 lei in prezent, conform ultimelor date oficiale disponibile ale INS.(folosind aplicatia calculatorsalariu.ro) si"Daca salariatul nu economiseste nimic din ei si ii cheltuie, plateste TVA de 502 lei. Am luat in calcul cota standard de TVA de 19%, nu si cotele reduse la 5% sau 9%. Abordarea simplificata ramane relevanta pentru estimarea poverii fiscale reale a salariatului pentru ca nu am luat in calcul defel taxele locale sau alte impozite platite la stat de catre angajator", subliniaza Andreea Paul.Asadar, din castigul salarial mediu brut, salariatul plateste la stat 2.374 de lei (1.872 lei + 502 lei) . Asta inseamna 53% din salariul mediu brut, adica 193 de zile pe an lucrate pentru stat si restul pentru el insusi. Ziua libertatii sale fiscale, doar in scenariul angajatului, este 12 iulie.Daca la scenariul 1 luam in calcul si contributiile platite de catre angajator de 102 lei pentru salariul mediu brut al angajatului, ajungem la un cost total real salarial de 4.614 de lei. Acesta este costul real total pentru un salariu mediu net de 2.640 lei, cat primeste angajatul in mana, precizeaza comunicatul.Angajatul si angajatorul platesc 1.974 de lei cumulat contributii si impozite la stat aferente salariului mediu brut, la care adaugam TVA de 502 lei siIn acest scenariu complet, ziua libertatii fiscale este 20 iulie pana la care lucreaza pentru stat si abia apoi pentru el insusi. Din cauza mutarii contributiilor dinspre angajator spre angajat, doar comparatia acestui scenariu cu anul trecut devine relevanta.