Florin Citu spune ca PSD lucreaza chiar acum la impozitul pe gospodarie UPDATE: Ministrul Finantelor dezminte

Cum s-a transformat impozitul de gospodarie in impozit pe venit global

Ziare.

com

"Ministerul Finantelor Publice lucreaza chiar in acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gospodarie. Nu au renuntat nici la asta. Pe scurt, nicio gospodarie din Romania nu va ramane neimpozitata. Veti fi obligati sa va numarati si sa declarati toate gainile, porcii, vacile, oile, cainii, pisicile, televizoarele etc. (Scapa doar hamsterii). In plus, daca aveti livezi sau podgorii va costa extra" a scrie Florin Citu intr-o postare de Facebook Florin Citu sustine ca banii colectati in urma aplicarii impozitului pe gospodarie vor fi folositi pentru a plati salarii."Acest impozit urmareste largirea bazei de impozitare si identificarea si taxarea tuturor formelor de venit din Romania. Este nevoie disperata de bani. Introduc acest impozit pentru ca nu au bani in buget nici macar pentru acele cresteri salariale de maxim 4%. Este clar acum ca taierile de salarii pentru bugetari au fost premeditate", mai scrie Citu.In replica, Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca nu se lucreaza la acest impozit. "Este fals si o sa am si o discutie cu colegul meu din Senat pentru ca si dansul este finantist. Trebuie sa fim responsabili cand declaram astfel de lucruri. Este total falsa ideea cu impozitul pe gospodarie. Nu se lucreaza", a spus Teodorovici, invitat la Antena 3.Dupa ce mai multi specialisti in economie au explicat de ce impozitul pe gospodarie promovat de Guvernul Grindeanu nu putea fi aplicat, PSD i-a schimbat numele in impozit pe venit global, sustinand ca ar fi vorba despre cu totul altceva.Chiar Liviu Dragnea anunta in luna iulie a anului trecut ca impozitul pe gospodarie "nu mai poate ramane, pentru ca a fost compromis", insa "impozitul pe venitul global este o optiune care este in continuare importanta pentru noi". La investire, premierul Viorica Dancila a declarat ca introducerea acestui impozit ramane parte a programului de guvernare, fara a preciza insa cand ar urma sa fie introdus.Citeste si: