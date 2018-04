Florin Jianu (IMM-uri): Revolutia fiscala a insemnat crestere pe medie de 3 lei, dar foarte multor angajati le-a scazut salariul

Ziare.

Astfel, in vreme ce multora salariile le-au scazut, altora veniturile salariale li s-au majorat, in medie, cu doar 3 lei."Majorarea salariului mediu o vad din punct de vedere matematic. Trebuie sa ne uitam aritmetic la aceasta. Daca nivelul salariului minim a crescut, iar nivelul salariului mediu a ramas acelasi, pentru ca 3 lei nu-i mai iei in seama, inseamna ca undeva a scazut. Daca media ramane la fel, iar partea de jos s-a dus mai sus, inseamna ca partea de sus (salariul mediu - n.red.) a venit mai in jos.A venit clasa de sus spre clasa de jos. Asta inseamna ca foarte multor angajati le-a scazut salariul, deci cel aflat peste medie. Deci pseudo-revolutia fiscala a insemnat 3 lei...", a afirmat Jianu, in cadrul unei conferinte de presa.Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate saptamana trecuta, in Romania, castigul salarial mediu brut a fost de 4.128 lei, iar cel mediu net a ajuns la 2.487 lei, fiind cu 3 lei mai mare fata de cel raportat luna anterioara.