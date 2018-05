Guvernul isi saboteaza propria revolutie fiscala? Ordonanta zace de cinci luni in Parlament, asteptand ok-ul de la Palatul Victoria

Mediul de afaceri a cerut de nenumarate ori adoptarea legii. Parlamentul il ignora

Oamenii de afaceri se tem ca legea are probleme de constitutionalitate, iar faptul ca nici pana in ziua de azi nu a fost adoptata duce la o instabilitate a mediului de afaceri, atrage atentia presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu."Dorinta noastra este ca Parlamentul sa voteze legea de aplicare a ordonantei de urgenta privind revolutia fiscala, pentru ca legea nici macar pana acum nu a iesit din Parlament. Vrem sa ni se spuna foarte clar daca are probleme de constitutionalitate sau nu, pentru ca", a declarat, pentru, Florin Jianu.Amintim ca proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul nu a ajuns pe ordinea de zi a Comisiei nici pana in ziua de azi.Nu este prima data cand mediul de afaceri cere adoptarea legii privind "revolutia fiscala", dar parlamentarii il ignora total. Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a atras atentia si in luna martie ca prin aceasta amanare mediul de afaceri are de suferit El a subliniat ca foarte multi intreprinzatori sunt sceptici cu privire la constitutionalitatea legii si asteapta ca ea sa treaca de Parlament.Si nu este singurul care a cerut ca legea sa fie adoptata cat mai repede. In luna aprilie, cand se implineau 4 luni de cand legea se afla in Parlament, Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, ne-a declarat ca exista o tensiune reala in randul oamenilor de afaceri , mai ales ca exista voci care sustin ca aceasta ordonanta ar putea fi declarata neconstitutionala."Este vorba de nesiguranta, impredictibilitate. Sunt voci care se tem ca va fi declarata neconstitutionala si cu atat mai mult este datoria parlamentarilor sa accelereze adoptarea acestei ordonante sub forma de lege pentru a inlatura astfel de zvonuri.Este clar ca exista o tensiune reala, pentru ca, pe de o parte, aceasta ordonanta a taiat drastic, cu 40%, veniturile administratiilor locale, iar reprezentantii lor probabil ca se impotrivesc in continuare legii, pentru ca ei nu stiu cum vor fi compensati pentru acele taieri. Iar, pe de alta parte, sunt aceste semnale ca ar putea fi declarata neconstitutionala", explica Florin Pogonaru.Faptul ca legea de adoptare a OUG 79/2017 zace de atata timp in Parlament amplifica starea de incertitutine deja creata de "revolutia fiscala", mai afirma presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania.Luna trecuta, Marius Budai, presedintele Comisiei de Buget Finante a Camerei Deputatilor, afirma pentru Ziare.com ca adoptarea legii de aprobare a "revolutiei fiscale" intarzie pentru ca se asteapta punct de vedere de la Guvern."Am avut dezbateri generale pe acest proiect de lege, dar datorita faptului ca s-a tot intervenit pe OUG asteptam rearanjarea lui la Guvern si sa vedem cum il aprobam.Asteptam punct de vedere de la Guvern pe tot ce s-a mai modificat, pentru ca el a mai fost modificat prin ordonante si apoi sa putem interveni noi. Eu am facut doar o dezbatere generala cu toti factorii implicati si acum asteptam punctul final", a declarat Marius Budai.Punctul de vedere al Guvernului nu a sosit insa nici pana acum, dar Marius Budai nu considera ca oamenii de afaceri trebuie sa isi faca griji in aceasta privinta."Inca nu a sosit, asteptam (punctul de vedere al Guvernului - n.red.) . Dar ordonanta e in vigoare, e legiferata, a fost modificata prin alta ordonanta, deci e in vigoare. Este valabil pentru orice lege care iese azi din Parlament. Nu poate opri nimeni un parlamentar ca in urmatoarea sesiune sau dupa o luna sa faca un proiect de modificare, de exemplu la Codul Fiscal. De exemplu, la Codul Fiscul sunt proiecte de modificare cu zecile. Asta nu se inseamna ca se creeaza incertitudine", spune acum Marius Budai.Smartree, lider pe piata de externalizare a proceselor de HR, a analizat recent efectele aplicarii revolutiei fiscale. Concluziile nu arata deloc bine: salariile angajatilor din mediul privat au scazut in primele trei luni din acest an cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Pentru a compensa scaderile salariale cauzate de ordonanta de urgenta, companiile au acordat angajatilor in primul trimestru al acestui an bonusuri si beneficii extra-salariale mai mari cu 68% fata de media din aceeasi perioada a anului trecut.Este de departe cea mai mare valoare inregistrata pentru acest indicator la inceput de an, marjele de crestere situandu-se in anii precedenti intre 6% si 23%., mai exact de trecerea contributiilor sociale obligatorii din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, precizeaza Smartree intr-un comunicat remis"Aceste valori reprezinta efectele schimbarilor legislative ce au avut loc la inceputul anului. Mai exact, chiar daca salariul minim brut pe economie a crescut de la 1.450 lei la 1.900 lei, aceasta crestere nu a determinat majorarea veniturilor nete in aceeasi masura, asa cum a fost cazul anul trecut si cum ar fi fost de asteptat.Dimpotriva, salariile au suferit o diminuare semnificativa in primele doua luni ale anului, scadere nemaiintalnita in cursul ultimilor 2-3 ani", a declarat Adrian Stanciu, CEO Smartree.