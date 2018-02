IMM-urile se tem de noi modificari fiscale: Doar o treime au renegociat salariile. Este un haos generalizat!

Ziare.

"Va reamintesc o serie de date din ultimul test IMM de la finele anului trecut: 87,7% dintre intreprinderi s-au opus acestei masuri (de transferare a contributiilor sociale - n.red.). Doar unul din trei intreprizatori a initiat si a dus la capat acele negocieri colective. Doi din trei intreprinzatori nu au facut-o", a precizat Florin Jianu marti, intr-o conferinta de presa.Presedintele CNIPMMR sustine ca intreprinzatorii mici si mijlocii nu au initiat negocierile colective, deoarece se tem ca, in curand, legislatia se va modifica din nou."In larga lor majoritate au spus: domnule, noi nu suntem siguri in legatura cu modul in care va iesi legea din Parlament. Uitati-va ca presedintele PSD a dat deja declaratii cu privire la faptul ca legea s-ar putea modifica. Intreprinzatorii nu au siguranta faptului ca, daca a plecat o ordonanta de urgenta intr-o forma din Guvern, va si iesi la fel din Parlament.In consecinta,. Alternativ au preferat sa le dea salariatilor prime, bonusuri sau chiar parti din profitul societatii", a spus Florin Jianu.Potrivit presedintelui CNIPMMR, unii dintre intreprinzatori nici nu aveau suficienti angajati pentru a initia o negociere colectiva a salariilor. Mai exact, spune Jianu, intreprinderile mici si mijlocii din tara noastra au, in medie, cate 2,5 angajati. In consecinta, le-ar fi fost imposibil sa infiinteze sindicatele necesare pentru initierea unor negocieri colective de salarii."Trebuie sa vedem cum se va termina acest lucru. Sunt multe voci care spun ca salariile scad. Noi am avertizat asupra acestui lucru. Am avertizat ca trebuie sa discutam minim 6 luni de zile pe aceasta tema. Nu spunem sa discutam 6 ani, ca in SUA, dar macar 6 luni - tocmai pentru ca masura sa fie inteleasa, asimilata si pusa in practica.Trebuie sa o puna in practica si oamenii care au un chiosc la tara sau o fabricuta. Ce sa mai inteleaga ei din lege, cand se vorbeste pe atatea voci despre acest subiect?", s-a intrebat Jianu.Reamintim ca, incepand cu 1 ianuarie, plata contributiilor la sanatate (CASS) si la pensii (CAS) a fost transferata exclusiv in sarcina angajatilor.Desi initial Guvernul daduse asigurari ca niciun salariu nu va scadea in urma acestei modificari, incepand din ianuarie, multe categorii de angajati au constatat ca suma de pe fluturasul de salariu a scazut simtitor fata de decembrie.Graba cu care s-a realizat transferul de contributii a dus la crearea unui "haos generalizat", mai sustine Florin Jianu."Mediul public nu stie exact cum stau cu salariile, o sa vedeti ca iar se dau hotarari de guvern si ordonante de urgenta de schimbare, iar mediul privat nu stie cum se aplica in acest moment legea. Daca nu tinem seama de premierile si bonusurile pe care le dau angajatorii, scriptic, la ora actuala. Aratati-mi macar un intreprinzator care se bucura de aceasta masura. Nu vad nici macar unul caruia sa ii fi facut bine aceasta masura", a reclamat Florin Jianu.Datele pe care le-a facut publice Florin Jianu prezinta doar situatia inregistrata in randul IMM-urilor. In ce priveste situatia la nivelul tuturor firmelor private din Romania, singura informatie pana acum a fost furnizata de Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Aceasta a declarat, in weekend, ca dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal.