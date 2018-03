Industria IT, puternic afectata de revolutia fiscala. Companiile cer stabilitate si investitii in educatie

Ordonanta pentru angajatii din domeniile IT nu a ajutat

Companiile cer stabilitate in plan fiscal

Ziare.

com

Printre domeniile care au avut cel mai mult de suferit din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal se numara industria IT, unul dintre pilonii pe care se sprijina economia din Romania.Sectorul high-tech a fost afectat de revolutia fiscala, atat din cauza impactului financiar direct al modificarilor, cat si pentru ca masurile au intrat in vigoare rapid, inainte sa existe procese de consultare solide asupra modului in care sunt afectate companiile, a declarat pentru Ziare.com Valerica Dragomir, director executiv al Asociatiei Patronale a Industriei de Software si Servicii (ANIS)."Din pacate, in lipsa unei dezbateri prealabile, care sa analizeze in profunzime efectele pe toate palierele, Romania pierde cate un punct la capitolele fiscalitate si stabilitate, in zona sectorului tech si a economiei in general.De asemenea, in ciuda incercarilor noastre de a comunica impactul masurilor propuse asupra companiilor, dar si a unor masuri ulterioare luate la nivel guvernamental, starea de incertitudine si neclaritate s-a mentinut pentru companii", a subliniat Valerica Dragomir.In luna februarie, Guvernul a carpit "revolutia fiscala" si a adoptat o ordonanta de urgenta prin care statul isi asuma sa plateasca o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate pentru salariatii din domaniul IT. Masura a fost insa criticata inca de la momentul adoptarii , deoarece era discriminatorie si nu lua in calcul mai multe elemente specifice domeniului IT.Mai exact, ordonanta a venit cu doua conditii: se aplica pentru contractele de munca aflate in derulare la 31 decembrie 2017 si doar acolo unde angajatorii au majorat salariul brut cu cel putin 20% fata de nivelul salariului brut din decembrie 2017, pe perioada de aplicare a articolului 1 din Ordonanta (adica pana la 31 decembrie 2018).Valerica Dragomir sustine ca ordonanta nu a luat in calcul mai multe elemente specifice sectorului IT si modul in care a fost gandita si aplicata "revolutia fiscala" forteaza companiile sa se concentreze mai mult pe Codul Fiscal, in loc de cresterea performantei si a valorii adaugate generate."OUG 3/2018 - solutia Guvernului pentru fixarea diferentelor salariale rezultate pentru angajatii scutiti de impozit - nu a luat in seama unele elemente specifice unui sector dominat de agilitate: orele suplimentare, bonusurile sau maririle salariale ulterioare, iar aplicarea masurii corective se face pe timp limitat.Toate acestea sunt elemente care forteaza companiile sa se concentreze mai mult pe Codul fiscal si ajustarile necesare impuse de noile modificari, in loc de cresterea performantei si a valorii adaugate generate", a afirmat Valerica Dragomir.Dupa intrarea in vigoare a "revolutiei fiscale", fiecare companie a luat masuri diferite in incercarea de a fi cat mai putin afectate de modificarile aduse Codului Fiscal, insa, toate au fost dominate de un sentiment de incertitudine cu privire la viitor, sustine directorul executiv al ANIS."Masurile la nivelul fiecarei companii au fost diferite, in incercarea de a compensa noile realitati fiscale. InsaPana la momentul revolutiei fiscale, cresterea si agilitatea erau dominantele pietei high-tech romanesti, care se confrunta deja cu un deficit de oameni (din 10 pozitii deschise, companiile reusesc sa recruteze maxim 6), dar incepand cu anul acesta maximul la care putem spera este mentinerea /stabilizarea situatiei curente.Pe de alta parte, anul 2018 a adus totusi si optimizari in plan legislativ, care erau cerute insistent in piata legate de extinderea scutirii pentru activitatea de creare de programe pentru calculator si pentru studenti (daca sunt intrunite conditiile din legislatie), dar si legiferarea telemuncii", ne-a spus Valerica Dragomir.Potrivit directorul executiv al ANIS, in momentul de fata,si orientarea spre politici de sustinere a educatiei la toate nivelurile, astfel incat Romania sa poata produce in continuare specialisti de talie mondiala, dar si echipe care sa sustina dezvoltarea high-tech-ului romanesc.