Liderul Cartel Alfa: Noi am avertizat de cand a inceput transferul contributiilor. Vor fi scaderi salariale in sectoare prioritare

Vor scadea salariile in sectoare prioritare

Premierile nu pot inlocui cresterile salariale

Ziare.

com

Bogdan Hosu sustine ca modul in care a fost gandit transferul de contributii de la angajator la angajat sta la baza scaderilor salariale."Noi am avertizat (asupra scaderii salariilor, n.red.) de cand a inceput transferul taxelor sociale, de la angajator la angajat, si asta datorita faptului ca nu a fost o constructie care sa fie clarificata de la inceput si care sa analizeze toate posibilitatile.De fapt, a fost o oferta pentru legea salarizarii bugetare initiale si se pare ca guvernantii de la vremea respectiva au constatat ca isi depasesc capacitatea bugetara acordata si au venit cu inovatia transferului de taxe, ca o modalitate de a reduce oferta initiala si, practic, ramanand pe brut cu oferta initiala, dar pe net, pentru salariatii din institutiile bugetare, fiind o diminuare", a declarat vineri Bogdan Hossu.."Combinatia intre Legea salarizarii cu mecanismul de plafonare a sporurilor din sector si impreuna cu transferul de taxe creeaza de fapt o situatie delicata pentru ca multi din sectorul bugetar, astazi, in 2018, sunt in situatia de a lua mai putin pe net decat in anul precedent si nu este vorba de 'varfuri', cum spune doamna ministru (Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, n.r.), ci de categorii intregi, inclusiv in sectoare prioritare, cum sunt Sanatatea si Invatamantul, dar si in alte domenii, care din punctul guvernantilor sunt prioritare, cum este domeniul agriculturii, in care institutiile care au facut absorbtia masiva a fondurilor europene sunt in situatia in care vor lua mai putin decat anul precedent", a apreciat presedintele Cartel Alfa.Totodata, Hossu a explicat faptul ca o problema este si pastrarea in Codul Fiscal a unor prevederi care ii dezavantajeaza pe romanii care au norme de munca reduse."Nu in ultimul rand, ceea ce afecteaza acest mecanism este si pastrarea in Codul Fiscal a prevederilor vechii ordonante 4/2017, care obliga angajatorul, pentru contractele cu timp partial, sa plateasca la nivelul salariului minim.Prin transferul taxelor catre salariati, aceasta prevedere s-a mentinut, ajungandu-se la o aberatie din punct de vedere al politicii de ocupare, blocarea accesului persoanelor care ar dori sa lucreze 2, 4 sau 6 ore, dar care nu pot lucra timp complet, de a plati la nivelul salariului minim contributiile de asigurari sociale si in cazul in care salarizarea este pe un timp mai redus, sa ajunga chiar si in situatia in care sa aduca bani de acasa ca sa poata sa isi plateasca contributiile sociale.Este de fapt o discriminare, pe care noi am semnalat-o Ministerului Muncii de anul trecut, pe care guvernantii incearca sa o corecteze, cum trebuie corectata si legea salarizarii", a explicat Hossu.Hossu a precizat ca toate categoriile profesionale din sectorul economic vor fi afectate de decizia de a transfera contributiile la angajator."Marea majoritate a intreprinderilor n-a facut majorare de salariu brut si a ramas cu acelasi salariu brut ca si in anul precedent si incearca sa gaseasca sisteme de compensare, legate de acest lucru. Sistemele de compensare, prin premiere, de fapt, intr-o forma indirecta, afecteaza tot lucratorul, pentru ca, practic, in momentul respectiv sistemele de compensare nu inseamna decat valori mai mici pentru care se platesc contributii de asigurari sociale. Deci lucratorii respectivi, la pensie, vor avea un nivel de punctaj mai mic decat ar trebui sa aiba daca masura ar fi fost aplicata integral", a mai adaugat presedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declarat joi seara la Antena 3 ca de la 1 ianuarie 2018 toti bugetarii beneficiaza de o crestere a salariului net cu aproximativ 4%, iar din 2019 vor fi cresteri salariale mari pentru bugetarii cu salarii mici. Ea a reafirmat ca salariile mici, pentru aproximativ 60% dintre bugetari, vor creste etapizat pana in 2022.Citeste si: