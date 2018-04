Ministerul Finantelor pune in dezbatere modelul, continutul si modalitatea de depunere a Declaratiei 112

modul de calcul, declarare si plata a contributiilor sociale de sanatate pentru persoanele fizice care realizeaza venituri scutite de la plata impozitului pe venit, prevazute la art. 60 din Codul fiscal;

prevederi speciale privind optiunea distribuirii si platii lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum si pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult reprezentand 2% sau 3,5% din impozit, de catre platitorul de venit;

actualizarea corespunzatoare a anexelor la ordin potrivit modificarilor aduse legislatiei specifice.

Si asta ca urmare a modificarilor legislative in domeniul contributiilor sociale datorate de persoanele fizice si juridice, potrivit unui comunicat al MFP.Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (D112) cuprinde atat informatii privind obligatiile fiscale ale contribuabililor, cat si informatii necesare stabilirii prestatiilor sociale potrivit legislatiei specifice, acordate de Casa Nationala de Pensii Publice, de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Proiectul de ordin stabileste: retinerea la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, dupa caz, pentru platitorii de venituri: din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in baza contractelor de activitate sportiva, realizate in baza contractelor de arenda; din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II si III sau Legii nr. 170/2016.De asemenea, sunt incluse prevederi speciale referitoare la: