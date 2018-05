Ministerului de Finante i-a luat doua luni sa explice de ce doar anumite ONG-uri beneficiaza de donatii de 3,5%

De ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem sunt mai putin importanti decat alti copii?

La prima vedere, masura care se va aplica incepand cu anul 2019, pentru veniturile realizate in 2018, parea una buna. Insa limitarile impuse de guvern au creat discriminari majore fata de organizatiile din educatie, mediu, cultura, dar si fata de cele care construiesc spitale, modernizeaza sectii de spitale din intreaga tara, asigura lunar conditii pentru ca sute de copii sa poata fi operati gratis.Mai exact, Guvernul a decis ca aceasta ONG-urile care nu vor benefia de aceasta majorare a cotei din impozitul pe venit au reactionat , intrebandu-se pe ce s-a bazat Ministerul de Finante cand a luat o astfel de decizie si ce criterii au fost avute in vedere.a incercat, in acel moment, sa afle raspunsul la aceste intrebari si am trimis o solicitare in acest sens catre Ministerul de Finante.Raspunsul a venit abia acum, la aproape doua luni de la transmiterea cererii, si suna in felul urmator:Asadar, din respunsul primit, rezulta ca Ministerul de Finante considera ca doar entitatile nonprofit si unitatile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, suplinesc eforturile depuse de catre statul roman in domeniul sustinerii serviciilor sociale si functioneaza in mediu controlat, pe baza legala. Chiar asa sa fie? Sa vedem pe cine a lasat pe dinafara guvernul si daca acestea nu suplinesc eforturile (uneori inexistente!) statului prin ceea ce fac.Printre ONG-urile ignorate de autoritati se numara si cele din domeniul sanatatii, cum ar fi Daruieste Viata Fundatia pentru SMURD si multe altele. Sunt organizatii care construiesc spitale, modernizeaza sectii de spitale din intreaga tara, asigura lunar conditii pentru ca sute de copii sa poata fi operati gratis.a declarat pentru Ziare.com, dupa adoptarea ordonantei de urgenta, ca masura luata de Guvern este discriminatorie si spune ca ar fi trebuit aplicata in mod unitar."Este o masura discriminatorie. Guvernul nu doar ca a majorat la 3,5%, ci a dat posibilitatea si microintreprinderilor care sunt platitoare pe venit sa faca sponzorizari deductibile din acest impozit, dar doar catre asociatiile care au cel putin un serviciu acredidat. Ceea ce ni se pare ca este total discriminatoriu, in primul rand caDe ce copiii bolnavi de cancer pe care noi ii sustinem fara a avea servicii acreditate, pentru ca nu se preteaza, sunt mai putin importanti decat copiii cu dizabilitati care beneficiaza de tratamente in centrele care au servicii acreditate? Consideram e absolut necesar ca Guvernul sa aplice in mod unitar si nediscriminatoriu la nivelul tututuror organizatiilor prevederile ordonantei.Nu intelegm ce a avut in vedere Guvernul, cum a stabilit, care au fost criteriile de a acorda discriminatoriu aceste facilitati doar unor ONG-uri. Chiarcare fac lucruri pentru copiii care provin din medii sarace, care nu au ce manca sau nu au cu ce merge la scoala daca nu sunt sustinuti de ONG-uri. Cu acei copii ce se intampla? Cu ce sunt ei mai putin importanti? ONG-urile din educatie, sanatate, mediu au fost puse la colt in raport cu alte ONG-uri", ne-a declarat Oana Gheorghiu.La randul sau,, a declarat pentru Ziare.com ca organizatiile traiesc din donatiile cotei din impozitul pe venit si ca masura luata de guvern le afecteaza existenta."Este o masura foarte discriminatorie, mai ales ca ONG-urile chiar au facut ceva pentru pacienti, pentru educatia din Romania, pentru oamenii aflati in dificultate. Noi din asta practic traim, din asta ne luam donatiile sa putem sa facem reconstructii in spitalele de stat, sa putem sa ajutam pacienti, sa putem sa reconstruim sectii.Ne afecteaza existenta, noi nu ne vom mai putea desfasura activitatea. Noi toti am pornit de la voluntariat, ajutand cazuri, pacienti bolnavi, apoi ne-am dat seama ca este mult mai important sa faci un ONG si sa te implici sa ii ajuti pe toti, la un nivel national si felul in care ii puteam ajuta era sa construim spitale, sa facem ceva in Romania", ne-a declarat Alina Patrahau Vasea.Sispune ca ordonanta data de guvern pare una cu dedicatie, precizand ca toate ONG-urile ar trebui sa beneficieze de ea."Este vorba despre o impartire extrem de arbitrara pentru asociatiile si fundatiile care sunt prestatori de servicii sociale acreditate. Ele sunt foarte importante, dar credem ca si noi si inca multe alte organizatii sunt importante. Si noi nu avem dreptul de 3,5%, noi ne calificam pentru mai putin, pentru 2%.Mi se pare o ordonanta cu dedicatie. Atata timp cat avem organizatii care au facut proiecte mari in sanatate, de o importanta extraordinara, ele merita ajutate. Ar trebui ca toate ONG-urile sa beneficieze de aceasta ordonanta", ne-a declarat Alexandru Popa.