Nu uitati sa donati 2% pentru ONG-uri! Iata cum puteti face asta si care e povestea cu noua cota de 3,5%

Si ONG-urile pot depune formularul in numele contribuabilului

De anul viitor romanii pot dona 3,5% catre anumite ONG-uri

cota majorata de impozit pe care o putem dona catre ONG-uri se va aplica incepand cu anul 2019, pentru veniturile realizate in 2018.

Ca si in anii precedenti, tot ce trebuie sa faceti este sa completati, pana pe 25 mai, formularul 230 si sa il trimiteti catre ANAF.Efortul depus pentru a face aceasta donatie este unul foarte mic si este foarte important de precizat ca, daca nu redirectionam aceasta suma catre ONG-uri, ea nu intra in buzunarul nostru, ci ramane la stat.Dupa ce la inceputul anului unele administratii fiscale au anuntat ca formularele 230 nu mai pot fi depuse de catre ONG-uri, ci doar de catre cei care doneaza, Ministerul de Finante a anuntat recent ca entitatile beneficiare pot depune documentul in numele contribuabilului."Vom accepta si centralizat de catre acele ONG-uri care au cules astfel de formulare de la contribuabil, sa poata depune si in acest format la nivel de Fisc. Pana la urma, nu o putem lua de la capat, si cu procuri si cu alte situatii de acestea", a anuntat ministrul Eugen Teodorovici.Totodata, Ministerul de Finante a precizat ca ANAF va notifica contribuabilii privind exercitarea optiunii prin formularul 230 primit, "astfel incat acestia sa cunoasca faptul ca se da curs cererii de directionare a cotei de 2%".Intr-un "termen rezonabil" de 30 de zile, persoana fizica va putea anunta administratia fiscala "daca sunt inadvertente cu privire la optiunea exercitata".La finalul lunii martie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care s-a majorat de la 2% la 3,5% cota din impozit ce poate fi alocata anumitor ONG-uri.Mai exact, este vorba despre entitatile nonprofit si unitatile de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat.InsaAcum, cei care doresc sa ajute ONG-urile pot dona deja clasicul 2% si procedeaza la fel ca in anii anteriori.Completeaza, pana pe 25 mai, formularul 230 (care poate fi descarcat de pe site-urile ONG-urilor sau al Fiscului) si apoi il trimit catre ANAF."Regula generala este ca se poate depune formularul 230, tot pana in 25 mai. Formularul 230 este acum pentru veniturile de anul trecut, din 2017, si se poate dona doar 2% indiferent de ONG. In 2019 se poate dona si 3,5%", ne-a explicat consultantul fiscal Gabriel Benta.