Nu uitati sa donati 3,5% din impozit catre ONG-uri! Cum si pana cand se poate depune declaratia 230

Venituri din salarii si asimilate salariilor;

Venituri din pensii;

Venituri din activitati independente impuse pe baza de norma de venit;

Venituri din activitati sportive, considerate venituri din activitati independente, pentru care impozitul se retine la sursa;

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care impozitarea se realizeaza prin stopaj la sursa;

Venituri din cedarea folosintei bunurilor, cand venitul net se determina pe baza de cheltuieli forfetare sau pe baza de norma de venit.

Prin posta, in mod individual;

Prin posta, pe baza de borderou;

Direct la registratura organului fiscal, in mod individual;

Direct la registratura organului fiscal, pe baza de borderou;

Prin intermediul Spatiului privat virtual.

Anul trecut, procentul donat din impozitul pe venit a fost de 2%, iar acum Formularul declaratiei 230 se poate depune pana pe data de 15 martie 2020, pentruimpozitul aferent anului 2019.Depunerea Declaratiei 230 nu este obligatorie, dar este foarte important de precizat ca, in cazul in care nu donati 3,5% din impozitul pe venit catre ONG-uri, aceasta suma nu intra in buzunarul vostru, ci ramane la stat.Pot utiliza acest formular persoanele fizice ce realizeaza urmatoarele categorii de venituri, pentru care se datoreaza impozit pe venit, astfel:Depunerea cererii se poate realiza astfel:I.O.