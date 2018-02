Oamenii de afaceri acuza: Solutia pentru salariatii part-time e discriminatorie si ineficienta! Luam in calcul sa dam statul in judecata

IMM-urile avertizeaza: In loc sa rezolve problema salarizarii, ordonanta o acutizeaza

Asociatia Oamenilor de Afaceri Romani: Intreprinzatorii au respectat legea, dar statul continua sa apere doar interesele bugetarilor

In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time in Romania, in conditiile in care aceasta este incurajata in tot restul Europei.Va reamintim ca, in urma revolutiei fiscale, angajatii part-time au fost obligati sa achite contributii sociale nu la nivelul veniturilor realizate, ci la cel al salariului minim brut in cuantum de 1.900 lei. In consecinta, venitul angajatilor part-time a fost puternic afectat. Unii dintre ei au constatat in ianuarie ca valoarea contributiilor datorate statului depasea chiar si venitul pe care il realizasera. Deci trebuiau sa vina cu bani de acasa pentru a plati taxele datorate catre stat.In incercarea de a rezolva problema, pe 8 februarie, Cabinetul Dancila a emis o ordonanta de urgenta care prevede ca doar o parte dintre contributiile datorate statului va fi platita de angajati (similar anului trecut, pana la trecerea integrala a contributiilor de la angajator in sarcina angajatului), restul urmand sa fie acoperite de la buget pentru angajatii de la stat si de catre angajator la angajatii din companiile private.Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNPIMMR), Florin Jianu, sustine ca prin aceasta ordonanta Guvernul nu face altceva decat sa se spele pe maini de responsabilitatile pe care le are fata de angajatii part-time din mediul privat."Guvernul nu a rezolvat problema angajatilor part-time din mediul privat, ci a mutat responsabilitatea in sarcina angajatorului. Desi declaratiile initiale ale modificarilor fiscale au fost acelea ca sarcina se muta de la angajator la angajat, prin aceasta OUG este negata intreaga filosofie din spatele 'revolutiei fiscale', este o sporire de fiscalitate atat asupra angajatului, cat si asupra angajatorului. Faptul ca si pachetul legislativ nu a fost indeajuns discutat, nu au existat analize de impact si simulari, a condus la aceste avalanse de modificari la modificari, care nu rezolva de fapt problemele, ci le acutizeaza", a declarat Florin Jianu.CNPIMMR face in aceste zile un sondaj online pentru a afla care este impactul noilor modificari asupra intreprinzatorilor."La finalizarea acestui sondaj, vom afla daca parte dintre intreprinzatori si salariati vor sa dea statul in judecata ca sa isi recupereze pierderile cauzate de revolutia fiscala", a mai spus Florin Jianu.Secretarul general al Asociatiei Oamerilor de Afaceri Romani (AOAR), Cristian Nicolae Parvan, sustine ca nu exista nicio indoiala ca ordonanta prin care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatorie."Cum altfel s-o numim? Daca pentru bugatari plateste statul, iar pentru privat plateste intreprinzatorul, e clar discriminare. Statul isi apara angajatii. Asa se explica faptul ca privatul nu gaseste forta de munca, iar atunci cand se scot posturi la primarii, se bat mii de oameni pe ele. Ca sa nu mai pomenim despre faptul ca statul se angajeaza la astfel de plati din bani care nu-i apartin. Statul nu are bani, ci doar administreaza bani", spune Nicolae Parvan.Reprezentantul mediului de afaceri sustine ca romanilor s-ar putea sa le cam piara cheful de munca part-time, in conditiile in care revolutia fiscala le va ingreuna activitatea."Mie mi se pare ca in Romania urmam acum o tendinta inversa celor inregistrate la nivel european pe piata muncii. In Europa pana la 60% dintre barbati si 80% dintre femei se indreapta spre munca part-time. E un tip de activitate care iti ofera libertate. Iar in Romania, ea ajunge sa fie descurajata.De fapt, munca in sine e descurajata la noi. In economie, lucrurile se leaga. Ministerul Muncii nu intelege cum functioneaza, de fapt, piata muncii. Intai vrei sa-i lasi pe singurii oameni din productie care mai stiu meserie sa iasa la pensie anticipat. Tinerilor care nu iau bacalaureatul le dai somaj. Lucrul part-time il descurajezi. De fapt, stimulezi munca la negru... Eu cred ca se doreste desfiintarea sectorului de productie din Romania", a acuzat Nicolae Parvan.Acesta a mai apreciat ca degeaba respecta oamenii de afaceri legile, in conditiile in care statul ii lasa de izbeliste si apara doar interesele bugetarilor."Noi am facut un sondaj la nivelul Patronatului Intreprinzatorilor Autohtoni. Si va spun ca 98% dintre ei au marit salariile brute, asa cum cere legea. Poate n-au comunicat in REVISAL. Bun, dar termenul limita n-a trecut. Mai este timp pana pe 31 martie. Haideti sa lasam mediul de afaceri sa isi faca treaba.N-au majorat bruturile parte dintre intreprinzatorii care au pana la 9 salariati. Va spun si de ce. Acestia asteapta sa vada cum iese Ordonata 79/2017 din Parlament. Din cauza ca nu e exclus sa iasa la un moment dat alesii nostri cu zambetul pe buze si sa spuna 'Noi am vrut sa facem transferul de contributii, dar n-am fost lasati. Revenim la sistemul dinaite'. Intr-o astfel de situatie, sansele ca firma mica sa iasa din afaceri sunt foarte mari", sustine Nicolae Parvan.Citeste si: