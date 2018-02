Oamenii de afaceri critica solutia ajutorului de stat pentru IT-isti si cercetatori: e discretionara si pe termen limitat

Ziare.

Revolutia fiscala le-a adus angajatilor din IT si Cercetare Dezvoltare scaderi salariale mai mari decat celor din alte domenii. Motivul tine de modul in care a fost gandita revolutia fiscala a PSD - ALDE.Mai exact, statul a redus impozitul pe salariu de la 16% la 10% pentru a compensa scaderile veniturilor salariale nete suportate de angajati in urma transferului de contributii . Salariatii din IT si Cercetare Dezvoltare n-au beneficiat insa de aceasta masura compensatorie, deoarece ei aveau impozit zero pe salariu.Daca initial Guvernul nu le-a oferit IT-stilor si cercetatorilor nicio compensatie, ulterior a decis sa acorde un ajutor de stat care sa acopere costurile acestor angajati rezultate din transferul de contributii sociale.Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu , spune insa ca de aceasta masura vor beneficia doar o parte dintre salariati."In ceea ce priveste sectorul IT si Cercetare-Dezvoltare, Guvernul aplica discretionar aceasta masura, numai pentru cei care pana la finalul anului au facut transferul contributiilor de la angajator la angajat, pedepsindu-i astfel pe cei care nu au facut acesta trecere. Ce facem cu start-up-urile? Cu noile firme? Beneficiaza si ei de aceasta masura? Nu e cuprins in lege. Iar economia nu functioneaza discretionar, ci pe baza de etica si principii egale", a preciat Florin Jianu.Presedintele CNIPMMR anuntase in cadrul unei conferinte de presa ca doua treimi dintre IMM-uri nu au renegociat salariile cu prilejul transferului contributiilor. In schimb au preferat sa le acorde angajatilor prime pentru a le mentine neschimbat nivelul salariului net.In plus, reprezentantul Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Nicolae Parvan, a precizat ca o problema este si faptul ca solutia gasita de stat poate fi aplicata doar provzoriu."Iei o masura valabila pentru un an ca sa-i tii pe cei din IT la munca. Bun, o iei. Dar ea este eficienta pentru intreprinzator doar in situatia in care in lunile care vin lucrurile se clarifica si stim cum stam cu plata contributiilor pe termen lung. Cel mai tarziu in septembrie, omul de afaceri ar trebui sa stie totul despre asta. Ca sa isi poate face si el un buget, macar pentru anul 2019. Altfel, e degeaba", a apreciat Nicolae Parvan.