Olguta Vasilescu, contrazisa: angajatorii nu pot fi obligati sa modifice contractele de munca. Se pregateste ceva?

Clarificarea situatiei nu este printre prioritatile ministerului Muncii

Modificari care au afectat puternic mediul de afaceri. Si incertitudinea continua

Ziare.

com

Olguta Vasilescu a declarat, luni, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia, ca angajatorii din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, pentru a compensa trecerea contributiilor de la angator la angajat, doar pana la data de 31 martie 2018 . Dupa care sunt obligati sa opereze modificarile in contractele de munca."Pana pe data de 31 martie, companiile din mediul privat pot sa acorde bonificatii. Pana in data de 31 martie, ei (angajatorii din privat - n.red.) vor trebui sa vina cu actele aditionale, cu contractele de munca, sa le introduca in Revisal si atunci, obligatoriu, vor trebui sa transforme cheltuiala totala a angajatorului de anul trecut in noul brut.Stim ca se prefera bonusurile si ca, din punct de vedere fiscal, este mai bine pentru ei, dar pot sa faca acest lucru pana la 31 martie. Oricum, vor trebui sa respecte prevederile noului Cod Fiscal", a spus Vasilescu.Realitatea, insa, este alta: nu exista o prevedere legala care sa impuna companiilor sa nu mai acorde prime sau sa majoreze sumele din contractele de munca, astfel incat sa acopere trecerea contributiilor."Este deplasata afirmatia. Exista o ordonanta de urgenta, nr 82/2017, prin care au fost modificate mai multe prevederi normative. In primul rand au obligat angajatorii sa negocieze cu angajatii, negocierea trebuia sa aiba loc in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie. Si cu aceasta ocazie s-a modificat termenul de inregistrare in REVISAL a modificarilor asupra contractelor de salarii pana pe 31 martie.Si probabil ca a zis "ati dat bonus pana pe 31 martie dupa care, gata, modificati salariile. Deci nu ii poate obliga pe angajatori sa nu acorde bonusuri, e scoasa din context. Adica este o afirmatie tendentioasa, nu este conforma cu legislatia in vigoare", ne-a declarat Adrian Benta.Totusi, Gabriel Biris, fost secretar de stat in Ministerul de Finante in timpul guvernarii Ciolos, ne-a explicat ca, desi in acest moment, ministrul Muncii nu are cum sa oblige angajatorii sa mareasca salariul brut, ar putea sa o faca printr-o alta ordonanta de urgenta. Insa, sub nicio forma, nu poate sa impuna sa nu mai fie acordate bonusuri."Ar putea obliga, printr-o alta ordonanta de urgenta, oamenii sa majoreze brutul. Dar de ce nu a facut-o in decembrie?", spune Gabriel Biris.La randul sau, vicepresedintele CNSLR Fratia, Sebastian Oprescu, ne-a precizat ca ministrul Muncii nu a explicat pe ce isi bazeaza afirmatia ca dupa 31 martie firmele nu o sa mai poata sa acorde bonusuri angajatilor. Din punct de vedere legislativ, angajatorul nu poate fi obligat sa nu mai acorde stimulente angajatilor, a explicat liderul sindical."Bonusurile se pot da pe tot parcursul anului, indiferent daca exista o legislatie care transfera contributiile sau nu. Si pana acum s-au dat bonusuri, indiferent daca contributia respectiva era impartita intre angajat si angajator. Din punct de vedere legislativ nu exista opreliste, nu are cum sa fie.Un angajator din domeniul privat poate sa isi premieze sau bonuseze un angajat in functie de performanta pe care o are societatea respectiva. Acest lucru este iar un semnal foarte clar ca doamna ministru nu cunoaste realitatile relatiei dintre angajat si angajator", crede Sebastian Oprescu.Pentru a lamuri exact ce a vrut sa spuna Olguta Vasilescu, am solicitat detalii de la ministerul Muncii. Dupa ce, la telefon, explicatiile au fost si mai derutante, dar ni s-a spus ca nu putem cita, pentru ca nu sunt oficiale, am trimis solicitare in scris, pentru a ne lamuri care sunt prevederile legale care obliga angajatorul sa modifice contractele de munca, de ce varianta bonusurilor nu este una acceptabila si care este statistica pe baza careia isi intemeiaza dna ministru afirmatiile.Cat de mult pune pret ministerul Muncii pe o informare prompta si corecta a mediului de afaceri, a platitorilor de taxe si impozite?Cam cat raspunsul pe care l-am primit: "Solicitarea dumneavoastra a fost inregistrata cu nr. 51/27.02.2018, urmand sa primiti raspunsul in temenul legal, avand in vederea complexitatea informatiilor solicitate".De la 1 ianuarie 2018, majorarea salariului minim la 1.900 de lei si trecerea integrala a contributiilor de la angajator la angajat a afectat mult mediul privat.Cel mai dificil insa pentru mediul privat este ca ne aflam deja la inceput de martie si ordonanta prin care a fost aprobata Revolutia fiscala a PSD-ALDE se discuta inca in parlament, fiind depuse zeci de amendamente.Astfel, intreprinzatorii nu stiu la ce sa se astepte in acest an din punct de vedere fiscal - nici in ce priveste taxele si impozitele pe munca, dar nici in ce priveste impozitul pe afaceri (unde s-a trecut la impozitul pe cifra de afaceri pentru firmele cu o cifra de afaceri mai mare de 500.000 de euro, dar exista amendamente care prevad ca acest impozit sa fie optional).Avand in vedere ca "revolutia fiscala" nu pare sa fie printre prioritatile parlamentarilor, este posibil ca sistemul exact de impozitare aplicabil pentru 2018 sa il aflam undeva in vara, daca nu chiar in toamna acestui an (luand in calcul si posibile contestari la CCR si trimiterea legii la reexaminare de catre presedintele Iohannis).O situatie care arata dispretul si indiferenta guvernantilor fata de mediul de afaceri si pe care nu o poti intalni intr-o tara civilizata din punct de vedere al relatiilor stat-contribuabili.