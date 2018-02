Ordonanta pentru angajatii part-time ii bulverseaza pe patroni: Costuri mai mari si probleme cu contractele, pentru ca se aplica retroactiv

nu au modificat suma de pe contract a angajatului part time, aceasta ramanand cea din decembrie 2017, iar angajatul a luat mai putini bani, ajungand sa fie chiar pe minus dupa retinerea taxelor

nu au modificat suma de pe contract a angajatului part time, dar au acordat o prima, astfel incat netul angajatului sa nu fie afectat

au majorat suma de pe contract, mutand integral contributia angajatorului din decembrie 2017 la angajat, caz in care, daca contributiile platite de la 1 ianuarie le depaseau pe cele din decembrie 2017, angajatul a primit mai putini bani

au majorat suma de pe contract astfel incat, dupa plata noilor contributii, netul din decembrie 2017 al angajatului sa nu fie afectat

Prevederea care creste si mai mult costurile salariale ale angajatorilor

Ce se intampla in cazul in care angajatorii nu au modificat in ianuarie suma de pe contract a angajatului part-time, aceasta ramanand cea din decembrie 2017

Ce se intampla in cazul in care angajatorii nu au modificat in ianuarie suma de pe contract a angajatului part-time, dar au acordat o prima, astfel incat netul angajatului sa nu fie afectat sau angajatorii au majorat suma de pe contract, mutand integral contributia angajatorului la angajat

Dupa cum se stie, salariatii care aveau un contract de munca part time au fost obligati sa plateasca contributii la pensii si sanatate raportat la salariul minim pe economie, chiar daca salariul lor, pentru cateva ore lucrate, era (mult) sub salariul minim.De la 1 ianuarie 2018, majorarea salariului minim la 1.900 de lei si trecerea contributiilor de la angajator la angajat au creat situatii extreme pentru angajatii part time. Obligatia de a plati cel putin 190 de lei contributie la sanatate si 475 de lei contributie la pensie a devenit pentru multi o povara fiscala imposibila.In mod concret, de 1 ianuarie, angajatorii care aveau salariati part-time au ales diferite variante:Pentru ca foarte multi angajati (inclusiv de la stat) s-au regasit in situatiile in care primeau bani mai putini sau chiar trebuiau sa aduca bani de acasa ca sa isi plateasca darile la stat, Cabinetul Dancila a emis, in urma cu doua saptamani, o ordonanta de "carpire" a Revolutiei fiscale.Astfel, guvernul a decis ca ", iar diferenta pana la nivelul contributiilor aferente salariului minim pe economie va fi suportata in numele angajatului de institutia bugetara angajatoare sau de catre angajatorul privat".Mai exact, guvernantii nu au acceptat ca este incorect sa taxezi munca nemuncita si orele nefacute, nu au acceptat ca povara fiscala pentru angajatii part time este incorect de mare, ci au stabilit ca la stat diferenta o acopera statul, la privat - privatul.In plus, nici macar formal, guvernul nu a reusit sa rezolve problemele fiscale legate de contractele part-time, pentru ca prevederile ordonantei au generat alte situatii imposibile pentru angajatori. Mai exact, se prevede ca, pe formula de calcul in vigoare pana la momentul emiterii ordonantei 3/2018, alegand una dintre variantele mentionate mai sus.Pe oricare dintre variantele expuse mai sus, indiferent daca angajatorul a modificat sau nu suma de pe contractul angajatului part-time, in urma aplicarii noii modalitati de calcul impusa in februarie de guvern pentru luna ianuarie, reiese caIata situatiile incredibile in care, din cauza unei legiferari pe genunchi, se afla patronii care au angajati part-time si cateva posibile solutii. Cu mentiunea ca toate presupun cresteri de costuri si solutionarea pe cale amiabila angajat-angajator a problemelor contractuale aparute.In acest caz, pentru calculul/plata salariului net, se poate face reglare prin statul de plata, angajatorul calculeaza din nou taxele conform OUG 3/2018, de unde va rezulta o suma datorata in plus angajatului si care va fi platita acestuia in consecinta, a declarat pentruClaudia Sofianu, partener in cadrul companiei de consultanta financiara si audit Ernst & Young Romania.Potrivit acesteia, nu este nevoie de un document care sa formalizeze acest nou calcul si diferenta datorata salariatului - se efectueaza prin prisma aplicarii legislatiei in vigoare (i.e. OUG 3/2008).In ceea ce priveste declararea contributiilor, daca Declaratia 112 a fost depusa deja, se va putea rectifica (atunci cand formularul va fi modificat pentru a acoperi aceasta noua prevedere). Cuantumul total al contributiilor, respectiv al impozitului, nu se va modifica, asadar nu va exista impact asupra platilor catre bugetul de stat, daca au fost deja efectuate.Claudia Sofianu ne-a explicat, insa, ca un impact exista asupra costului angajatorului cu salariatul part-time (salariu brut + contributie asiguratorie angajator + CAS si CASS individuala platita pentru angajat) care va creste fata de situatia in care OUG 3/2018 nu se aplica. Totodata,In aceste cazuri, la fel ca in cel anterior, pentru drepturile aferente lunii ianuarie si care au fost deja majorate, fie prin bonus, fie prin cresterea salariului brut, astfel incat suma neta din decembrie 2017 sa nu fie afectata, se va rectifica calculul contributiilor si se va aplica tratamentul prevazut in OUG 3/2018, explica specialistul companiei de consultanta financiara si audit Ernst & Young Romania.Potrivit acesteia, din nou, acest lucru va presupune atat un salariu net mai mare pentru angajat fata de cel platit deja, dar si un cost salarial crescut pentru angajator."Conform Codului Muncii, modificarea salariului brut necesita incheierea unui act aditional la contractul de munca, anterior producerii modificarii. Prin urmare,, astfel incat salariul net, chiar dupa aplicarea prevederilor OUG 3/2018, sa ramana la fel ca in decembrie 2017. O modificare a salariului brut s-ar putea efectua in luna februarie 2018.Acest lucru trebuie insa realizat cu acordul salariatului, salariul brut urmand a fi diminuat daca se doreste in continuare mentinerea salariului net din decembrie 2017. Aceasta varianta ar trebui studiata de la caz la caz, in functie de prevederile actului aditional prin care salariul a fost majorat, precum si comunicarile ce au fost facute catre angajati. Oricum,dupa aplicarea prevederilor OUG 3/2018, caz in care angajatorul va fi nevoit sa isi asume cresterea de costuri salariale", a subliniat Claudia Sofianu.Aceasta a precizat ca, in cazul majorarii salariului prin acordarea unei prime, daca prima s-a acordat prin decizie unilaterala a angajatorului (si nu prin act aditional la contractul de munca), acesta poate dispune oricand stoparea platii sau modificarea chiar si retroactiva a cuantumului acestei prime.Insa, spune Claudia Sofianu,, acesta modificandu-se de la o luna la alta, in functie de noi prevederi legislative."La fel,O situatie greu de inteles intr-o economie ce se doreste stabila si in continua dezvoltare", conchide Claudia Sofianu.Iata un calcul comparativ, pentru situatiile de mai sus: