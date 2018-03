Ordonanta privind Declaratia unica a intrat in vigoare - Iata care sunt cele mai importante modificari

Declararea veniturilor extrasalariale pentru anul 2017;

Declararea veniturilor si a asigurarilor sociale pentru perioada 01 ianuarie 2018 - 31 martie 2018, perioada in care sunt aplicabile reglementarile modificate de prezenta ordonanta;

Pentru inchiderea exercitiului 2018 si pe termen nedeterminat, presupunand ca nu se mai modifica legislatia.

Ce trebuie sa faca cei care au depus deja una sau mai multe declaratii de venit

Se revine la stopajul la sursa pentru mai multe categorii de venituri

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care se aplica stopajul la sursa;

Venituri din arenda;

Venituri din salarii;

Venituri din investitii (dividende, dobanzi);

Venituri din pensii;

Venituri nete pentru care se aplica norma de venit;

Venituri din alte surse.

Ziare.

com

Actul normativ aduce multiple modificari in sfera impozitului pe venit si a asigurarilor sociale pentru persoanele ce realizeaza venituri extrasalariale (venituri din activitati independente, profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din dividende, dobanzi si alte investitii, venituri din cedarea folosintei bunurilor - chirii si arende, venituri din contracte civile si alte venituri din alte surse).Principala modificare consta in faptul ca se reglementeaza "Declaratia unica" pentru raportarea acestor venituri la autoritatea fiscala, respectiv pentru declararea si plata asigurarilor sociale.Ordonanta aduce proceduri tranzitorii pentru:Raman in sfera depunerii declaratiei veniturile din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, respectiv din drepturi de proprietate intelectuala, cand acestea sunt impozitate in sistem real.A nu se confunda drepturile de proprietate intelectuala impozitate in sistem real cu drepturile de proprietate intelectuala platite in baza unui contract de cesiune, cand se revine la procedura existenta anterior datei de 31 decembrie 2017, respectiv drepturile de proprietate intelectuala si asigurarile sociale in cazul in care se datoreaza, vor fi retinute, declarate si platite de catre platitorul de venit.Tot din punct de vedere structural, drepturile de proprietate intelectuala nu mai sunt regasite in categoria activitatilor independente, legiuitorul stabilind o structura distincta de venituri pe langa celelalte venituri impozabile.Contribuabilii persoane fizice ce au realizat in anul 2017 venituri din tara si strainatate, supuse declararii si impozitarii in Romania, din categoria veniturilor extrasalariale, vor depune "Declaratia unica" pana pe data de 15 iulie 2018. Autoritatea fiscala determina impozitele de plata si va emite decizie de impunere.Contribuabilii persoane fizice ce estimeaza ca vor realiza venituri extrasalariale, aflate in sfera declaratiei unice, vor depune aceasta declaratie unica pana pe data de 15 iulie 2018. Acesti contribuabili vor calcula singuri impozitul datorat si vor stabili daca datoreaza asigurari sociale.Persoanele fizice care au depus deja Declaratiile de venit formular 200 sau 201 pana la data intrarii in vigoare a ordonantei, pentru venituri din anul 2017, nu vor mai depune declaratia unica.Persoanele fizice ce au depus pentru anul 2018 formularele 220 Declaratie de venit estimativ, formularul 221 Venituri agricole impuse prin transe de venit, respectiv formularul 600, vor depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, pana in data de 15 iulie 2018, iar aceasta va inlocui respectivele formulare.Persoanele fizice ce nu au realizat venituri, dar au dorit sa fie asigurate social si au depus formularul 604, ce isi mentin optiunea de a fi asigurate, nu depun Declaratia unica, formularul initial pastrandu-si valabilitatea.Pentru anii urmatori, presupunand ca nu se modifica legislatia, persoanele aflate in sfera Declaratiei unice vor depune aceasta declaratie pana pe data de 15 martie pentru anul in curs pentru a avea calitate de asigurat in acest an. Plata impozitului si a asigurarilor sociale pentru veniturile anului trecut se va efectua pana pe data de 15 martie din anul urmator. Prin legea bugetului de stat se pot acorda bonificatii pentru plata integrala in avans.Pentru urmatoarele categorii de venituri,si se revine la stopajul la sursa incepand cu luna aprilie 2018, pentru cele la care nu se aplica deja: