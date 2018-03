Platforma lui Ciolos: Involutia fiscala si balbele legislative isi arata efectele prin reducerea veniturilor bugetare

Ziare.

com

"Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele nefaste ale involutiei si balbelor coalitiei PSD-ALDE din domeniul fiscal asupra veniturilor, a caror dinamica se pastreaza sub dinamica Produsului Intern Brut. Veniturile totale ale bugetului general consolidat scad ca pondere in PIB de la 2,73% in ianuarie 2016 la 2,4% in ianuarie 2017 si la 2,31% in ianuarie 2018., care sunt cu numai 725,8 milioane lei mai mari decat ianuarie 2017, dar cu 705,8 milioane lei sub nivelul din 2016, in ciuda unei dinamici extraordinare a Produsului Intern Brut. Astfel, veniturile fiscale ale lunii ianuarie scad ca procent din PIB de la 1,78% in 2016 la 1,6% in 2017 si 1,36% in 2018", potrivit sursei citate.Conform analizei, evolutia "negativa" a veniturilor fiscale coroborata cu cresterea cheltuielilor fixe din bugetul general consolidat indica perspective "sumbre pentru investitii si in 2018"."In acelasi timp, declinul veniturilor arata cadin dinamica activitatii economice, nici prin reintroducerea supra-accizei si nici prin reducerea evaziunii fiscale, asa cum au afirmat reprezentantii coalitiei PSD-ALDE. (...)Ne asteptam ca noul ministru de Finante sa puna capat dezinformarii si sa inregistreze aceste subventii in mod separat in bugetul general consolidat. Astfel, din cele 1.225 milioane de lei sume primite de la UE in exercitiul 2014-2020, 1.100 milioane reprezinta subventiile pentru agricultura si numai 125 de milioane de lei fonduri europene", arata analiza.Totodata, cheltuielile publice "au continuat sa creasca" fata de anii precedenti atat in termeni nominali, cat si ca procent din PIB, astfel incat, in contextul unei performante a veniturilor publice "sub cea a activitatii economice, excedentul bugetar specific lunii ianuarie s-a diminuat la o treime" din excedentul lunii ianuarie 2016."Impozitul pe profit a scazut in termeni nominali cu 23,1% fata de 2017 si cu 50% fata de 2016, in ciuda unei cresteri nominale prognozate a PIB de 23,8% fata de 2016. Ca atare, ponderea in PIB a impozitului pe venit in luna ianuarie 2018 este de numai 0,024%, fata de 0,039% in 2017, 0,061% in 2016 si 0,043% in 2015.Aceasta reducere a incasarilor din impozitul pe profit in conditiile unei cresteri economice robuste indica o modificare a comportamentului de plata al companiilor in comparatie cu anii precedenti, respectiv amanarea platilor catre sfarsitul perioadei legale de plata, respectiv sfarsitul trimestrului. Aceasta amanare a platii este expresia incertitudinilor fiscale induse de multiplele modificari si erori fiscale", se mai arata in aceeasi analiza.Potrivit sursei citate, TVA a inregistrat o dinamica inferioara atat consumului, cat si PIB-ului, scazand ca pondere in PIB de la 0,93% in ianuarie 2016, la 0,7% in ianuarie 2017 si la numai 0,61% in ianuarie 2018."O astfel de evolutie inseamna venituri mai mici cu circa 1,3 miliarde lei. In conditiile in care consumul a fost singurul motor al cresterii economice, evolutia incasarilor din TVA este una foarte ingrijoratoare., ca urmare a efectului combinat de evitare a facturarii si cautarea breselor pe piata gri.Desi cota de TVA nu a scazut cu un punct procentual, la 18%, asa cum scria in programul de guvernare al PSD, incasarile reale din TVA scad ca efect al instabilitatii fiscale si politizarii ANAF", afirma sursa citata.De asemenea, din analiza reiese ca veniturile din accize au scazut in ciuda majorarii acestora in 2017 si in ciuda cresterii consumului de combustibil, indicand reaprinderea evaziunii fiscale. Astfel, accizele au scazut nominal cu 370 milioane lei fatta de ianuarie 2017 si 390 milioane fata de ianuarie 2016."In ianuarie 2018, cheltuielile totale ale bugetului general consolidat au reprezentat 2,2% din PIB, in crestere cu 4,2 miliarde de lei fata de ianuarie 2017 si cu 4,8 miliarde lei fata de ianuarie 2016, in special ca urmare a cheltuielilor de personal - care au crescut cu aproximativ un miliard de lei fata de 2017 si 1,4 miliarde lei fata de 2016, ajungand la 0,7% din PIB; a cheltuielilor cu asistenta sociala (inclusiv pensii) - care au crescut cu aproape un miliard fata de ianuarie 2017 si 1,5 miliarde lei fata de ianuarie 2017, ajungand la 0,9% din PIB", se mai afirma in analiza.