Procedura pentru restructurarea datoriilor bugetare s-a publicat in Monitorul Oficial. Cine si cum beneficiaza de ea

Sa fi depus toate declaratiile fiscale;

Sa prezinte un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent;

Sa nu se afle in procedura insolventei;

Sa nu beneficieze de o esalonare la plata reglementata deja de Codul de procedura fiscala.

Acesta se adreseaza insa doar celor care au datorii bugetare mai mari de 1.000.000 lei. Normele de aplicare si pentru datorii mai mici de 1.000.000 lei se lasa asteptate.Prin ordinul publicat in MO, este stabilita procedura de aplicare a facilitatilor fiscale prevazute de OG nr. 6/2019 pentru acei debitori cu datorii la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018, datorii mai mari de 1.000.000 lei.Potrivit metodologiei, restructurarea obligatiilor bugetare poate sa se realizeze in unul sau mai multe moduri, astfel:Inlesnire la plata ce consta in esalonarea la plata, precum si amanarea la plata a accesoriilor in scopul anularii;Conversia datoriei in actiuni;Darea la plata a unor active in scopul stingerii obligatiilor bugetare principale;Anularea unor obligatii bugetare principale.Pentru a se putea aplica masura de restructurare la art. 2 alin. (1) din OG nr. 6/2019 au fost impuse mai multe conditii printre care amintim:Intentia aplicarii metodologiei de restructurare a obligatiei bugetare se notifica ANAF pana la data de 30 septembrie 2019. Notificarea poate fi depusa direct la registratura, respectiv prin poza cu confirmare de primire, planul de restructurare li testul creditorul privat se realizeaza de un expert independent.Poate sa fie un expert independent orice persoana fizica sau juridica ce are dreptul sa efectueze expertize. Expertul independent poate sa fie si un grup de experti.Pentru a fi luata in considerare cererea de aplicare a restructurarii debitorul trebuie sa achite obligatiile bugetare aferente anului 2019 la zi pana la data depunerii cererii, obligatii principale si accesorii daca a primit ajutor de stat si este de recuperat si alte obligatii bugetare (amenzi, obligatii aferente altor bugete aparute pe perioada desfasurarii procedurii).Daca prin planul de restructurare se solicita si anularea unei parti din debitul principal, solicitantul trebuie sa plateasca un procent intre 5% si 15% din debitul datorat la buget.Procedura este foarte vasta adaptata la fiecare dintre metodele de restructurare a datoriei si este aplicabila situatiile posibile din practica, cum ar fi reusita planului de reorganizare, dar si esecul planului de reorganizare. Procedura impune foarte multe etape si metodologii de urmat de catre organul fiscal, dar si de catre contribuabil.