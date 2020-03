Proiect de lege in Parlament: Se propune amanarea platii contributiilor sociale si a utilitatilor pentru 3 luni

Ziare.

"Astazi, alaturi de ALDE si PRO Romania, vom depune un proiect de lege la Parlament, cu o serie de facilitati fiscale, amanare si reesalonare de plati acordate companiilor si angajatilor acestora", a transmis, luni, PSD.Social-democratii au precizat care sunt masurile la care se refera in proiectul de lege:(1), asa cum sunt definite la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna martie 2020.(2), in urmatoarele 12 luni ulterioare incetarii facilitatii instituite la lit. a), in proportie de 50% din volumul total scadent.(3) Facilitatile prevazute la alin. 1 si 2 se acorda sub conditia pastrarii valabilitatii contractelor de munca existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioada de 9 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.(4) Pe perioada acordarii facilitatilor de la alin. 1 si 2, salariatii beneficiaza de vechime in munca, iar contributiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat.Art. 2. La cererea contribuabilului, operator economic, se amana la plata contributia asiguratorie pentru munca aferenta veniturilor din salarii si veniturilor asimilate salariilor, asa cum sunt definite la art. 219 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru o perioada de 3 luni, incepand cu luna martie 2020.Art. 3 Contribuabilii operatori economici, nu vor plati dobanzi sau penalitati de intarziere pentru perioada cat timp plata contributiilor este amanata.(1)pentru toti beneficiarii de astfel de servicii de pe teritoriul Romaniei.(2) La expirarea perioadei de trei luni mentionate la alin. (1), beneficiarii de servicii de utilitati vor plati sumele scadente, esalonat, pe o perioada de 12 luni de la expirarea perioadei, fara a li se percepe dobanzi si penalitati de intarziere.(3) Furnizorii de servicii de utilitati vor esalona debitele restante fara a depasi raportul de 1/12 pe luna".Proiectul este initiat de Marcel Ciolacu, Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta.