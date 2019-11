Proiectul lui Teodorovici care prevede inchisoare pentru neplata impozitelor si contributiilor a trecut tacit de Senat

Ziare.

Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima Camera sesizata s-a implinit pe 6 noiembrie, a fost citita, in plen, de presedintele Senatului, Teodor Melescanu.Desi proiectul are raport de admitere cu amendamente din partea Comisiei de Buget a Senatului, prin care se eliminase reglementarea potrivit careia neplata impozitelor si contributiilor se pedepseste cu inchisoare de la un an la sase ani, pentru ca nu a primit votul plenului pana in 6 noiembrie, cand s-a implinit termenul de dezbatere in Senat, actul normativ este transmis Camerei Deputatilor in forma initiatorului.Actul normativ pentru modificarea si completarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale prevede ca este considerata infractiune siPrintre taxele enumerate in anexa se afla: "impozitul pe dividendele platite de o persoana juridica romana catre o alta persoana juridica romana, impozitul pentru veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuala, impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor, impozitul pe veniturile din arenda, impozitul pe veniturile sub forma de dobanzi, impozit pe veniturile sub forma de dividende, impozitul pe veniturile din pensii, contributia de asigurari sociale, contributia de asigurari sociale de sanatate, impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, impozit datorat pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, contributia la Fondul pentru mediu".De asemenea, actul normativ prevedePotrivit actului normativ, mai constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la doi la sapte ani ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor s.a.m.d.Daca prin faptele mentionate s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 de euro, in echivalentul monedei nationale, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu o treime. Pentru un prejudiciu mai mare de 500.000 de euro limitele pedepsei se majoreaza cu jumatate, mentioneaza proiectul de act normativ.Achitarea prejudiciului duce la reducerea pedepsei la jumatate, iar daca prejudiciul este mai mic de 100.000 de euro se poate aplica amenda."Faptele nu se pedepsesc daca prejudiciul cauzat prin infractiune este de pana la 10.000 de euro, in echivalentul monedei nationale, iar in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la citirea actului de sesizare, suspectul sau inculpatul acopera integral prejudiciul", se mai arata in proiectul de act normativ.Initiatorul actului normativ sustine, in expunerea de motive, ca "masurile propuse contribuie la diminuarea decalajului fiscal prin asigurarea veniturilor fiscale cuvenite bugetului general consolidat, in cuantum considerabil mai mare, fara a creste cotele de impozitare sau a introduce noi impozite sau taxe".Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.