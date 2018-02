Proteste in tribunale si parchete dupa ce le-au scazut salariile dupa transferul contributiilor

Ziare.

Anuntul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor din Romania, aflata in curs de constituire. Ei spun ca, in urma transferului contributiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat, grefierii cu vechime mai mare de 15 ani in munca si in functie pierd la salariu sume cuprinse intre 36 si 500 de lei.Activitatea instantelor sau parchetelor nu va fi afectata de protestul de joi, insa daca situatia nu se va rezolva in urmatoarele zile greferierii vor declansa miscari de protest, inclusiv prin intreruperea activitatii."Principalul motiv de nemultumire il constituie faptul ca, in urma transferului contributiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat, grefierii cu vechime mai mare de 15 ani in munca si in functie vor suferi o scadere a salariului net cu sume cuprinse intre 36 si 500 lei, cu toate ca Ministrul Muncii si Justitiei Sociale a asigurat ca in sistemul bugetar nu va avea loc o scadere a salariilor, ci o crestere graduala.Consideram astfel ca suntem discriminati fata de celelalte categorii profesionale din sistemul bugetar, fiind singura categorie profesionala bugetara careia nu i-au fost majorate salariile (ultima crestere salariala avand loc in data de 1 decembrie 2015, cand s-a aplicat pentru intreg sistemul bugetar o crestere salariala de 10%) ", afirma, intr-un comunicat de presa, membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor din Romania.Ei mai anunta ca 1.388 de grefieri sustin "Memorandumul privind justitia" si au adoptat un Memorandum suplimentar privind situatia grefierilor, solicitand masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca, intre care adoptarea unui nou Statut al personalului de specialitate juridica din cadrul instantelor si parchetelor, precum si infiintarea unei Directii de specialitate in cadrul Ministerului Justitiei care sa reprezinte, din punct de vedere profesional, activitatea grefierilor.Grefierii mai sustin si dotarea instantelor si a parchetelor cu aparatura si programe informatice corespunzatoare solicitarilor tehnice si rezolvarea problemei resurselor umane, prin suplimentarea schemelor de personal, conform memorandumurilor asumate de Guvern, din perspectiva implementarii noilor coduri.