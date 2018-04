PSD tine mediul de afaceri in tensiune, dupa ce si-a blocat de 4 luni propria "revolutie fiscala" in Parlament

Mediul de afaceri se confrunta cu nesiguranta si impredictibilitate. Exista o tensiune reala

Proiectul de lege privind adoptarea OUG 79/2017 a fost aprobat de Senat pe 4 decembrie 2017. Trei zile mai tarziu, a ajuns la Camera Deputatilor, for decizional, iar pe 14 decembrie, Comisia de Buget ar fi trebuit sa prezinte un raport pe care deputatii urmau sa-l voteze in plen. Cu toate astea, raportul nu a ajuns pe ordinea de zi a Comisiei nici pana in ziua de azi.In schimb, in tot acest timp, deoarece consecintele aplicarii modificarilor la Codul Fiscal au fost dramatice in unele domenii, au fost adoptate mai multe ordonante de urgenta care au carpit "revolutia fiscala".Dupa socurile initiale, mediul de afaceri traverseaza acum o perioada de incertitudine, cu fiecare luna ce trece fara ca forma finala a legislatiei fiscale aplicabila pentru 2018 sa fie adoptata.Florin Pogonaru, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania, spune ca exista o tensiune reala in randul oamenilor de afaceri, mai ales ca exista voci care sustin ca aceasta ordonanta ar putea fi declarata neconstitutionala."Este vorba de nesiguranta, impredictibilitate. Sunt voci care se tem ca va fi declarata neconstitutionala si cu atat mai mult este datoria parlamentarilor sa accelereze adoptarea acestei ordonante sub forma de lege pentru a inlatura astfel de zvonuri., pentru ca, pe de o parte, aceasta ordonanta a taiat drastic, cu 40%, veniturile administratiilor locale, iar reprezentantii lor probabil ca se impotrivesc in continuare legii, pentru ca ei nu stiu cum vor fi compensati pentru acele taieri. Iar, pe de alta parte, sunt aceste semnale ca ar putea fi declarata neconstitutionala.Suntem in situatia in care nici nu stii cum e catastrofa mai mare. Ce s-ar intampla daca aceste lucruri s-ar schimba acum, ce s-ar intampla cu cei care au marit salariile, ce se intampla cu o serie de masuri luate. Sunt intrebari foarte dure si este de intrebat in momentul de fata daca a existat studiu de impact, daca a fost aviz legislativ pentru aceasta ordonanta. Si am vrea si noi sa vedem acest aviz. Ma intreb, daca acum se discuta despre constitutionalitate, de ce cei care au dat avizul legislativ nu ies sa spuna: acceleram trecerea ei, este constitutionala", explica Florin Pogonaru.Faptul ca legea de adoptare a OUG 79/2017 zace de atata timp in Parlament amplifica starea de incertitutine deja creata de "revolutia fiscala", mai afirma presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania."Revolutia fiscala a creat o senzatie de incertitudine. Nu s-a spus: am facut studiu de impact, facem chestiunea aceasta, am avut in vedere ca..., administratiile locale vor pierde bani pe care ii punem la loc de la cutare loc. S-au intamplat lucruri, cum ar fi scaderea impozitului de la 16% la 10%. Nu l-am cerut niciodata.Intrebati orice om de afaceri care priveste pe termen mediu-lung si va spune ca nu aveam nevoie de acest lucru. Si tot felul de alte lucruri care sunt in aceasta lege si care probabil aveau alte ratiuni si care acum se intorc impotriva noastra. Dovada este aceasta stagnare a legii si netrecerea ei din faza de ordonanta", a adaugat Florin Pogonaru.Am incercat sa aflam din ce cauza Comisia de Buget si Finante a Camerei Deputatilor nu a prezentat nici pana acum raportul care trebuie votat in plen. Deputatul USR Claudiu Nasui, membru in comisie, ne-a declarat ca proiectul de lege este blocat in Parlament de catre presedintele comisiei, deputatul PSD Marius Budai."Este blocat de catre presedintele comisiei, domnul Budai. De ce? Pentru ca poate. Noi l-am intrebat si la ultima sedinta ce se intampla cu OUG 79. Ei pot bloca ordonantele cat timp vor, depinde de ei cand o pun pe ordinea de zi a Comisiei, abia apoi poate sa primeasca raport, si depinde tot de ei sa o puna pe ordinea de zi a plenului.Domnul Budai mi-a explicat ca asteapta sa vina toate modificarile, pentru ca probabil vor mai avea probleme si vor sa le vada, si sa vina cu toate odata. Sa vina si cu toate ordonantele de modificare", a explicat Claudiu Nasui.Potrivit deputatului USR, aceasta situatie afecteaza foarte grav mediul de afaceri.Este foarte problematic, pentru ca poate o resping, iar in acel moment toata lumea ramane cu bruturile marite, deodata trebuie sa plateasca contributii peste ele, explodeaza costul mainii de lucru, ceea ce evident ca inseamna inchiderea de firme.Nimeni nu o sa renegocieze cu toti angajatii, asta presupune iarasi schimbare de contracte, va fi haos. Totusi, nu cred ca ei o sa faca acest lucru, dar daca as fi angajator in Romania, nu as vrea sa risc. Astept sa vad ce se intampla inainte sa maresc brutul", a precizat deputatul Claudiu Nasui.In ceea ce priveste declaratia ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, care i-a criticat pe patronii care au spus ca nu au modificat contractele de munca de teama unor noi schimbari legislative, Claudiu Nasui afirma ca sunt fraze de politicieni care nu inteleg cum functioneaza economia reala."Obligatia de a respecta legea in vigoare astazi exista, asa ca toti patronii trebuia sa aplice legea existenta, adica OUG 79", a declarat Teodorovici, miercuri.Deputatul USR spune, insa, ca decizia angajatorilor de a modifica contractele de munca reprezinta o "reactie anormala la o actiune anormala"."Nu este normal nici sa legiferezi in Codul fiscal prin OUG si nu este normal nici dupa ce ai facut-o sa blochezi legea de aprobare in Parlament ca sa mentii incertitudinea. Este o reactie anormala la o actiune anormala. Nu am cum sa invinovatesc mediul de afaceri pentru ca vede gradul de impredictibilitate care exista si care a existat in tot anul 2017, si este ceva dovedit, nu este doar o critica in vant, si ca actioneaza ca atare.Oamenii acestia isi pun la bataie banii lor, capitalul lor, se imprumuta ca sa investeasca in firmele lor si este normal ca nu vor sa aiba riscul acesta politic. Acestea sunt fraze de politicieni care nu inteleg cum functioneaza economia reala", considera Claudiu Nasui.L-am intrebat si pe deputatul PSD Marius Budai, presedintele Comisiei de Buget Finante a Camerei Deputatilor, din ce motiv se intarzie adoptarea legii de aprobare a "revolutiei fiscale", acesta afirmand ca se asteapta punct de vedere de la Guvern."Am avut dezbateri generale pe acest proiect de lege, dar datorita faptului ca s-a tot intervenit pe OUG asteptam rearanjarea lui la Guvern si sa vedem cum il aprobam.Asteptam punct de vedere de la Guvern pe tot ce s-a mai modificat, pentru ca el a mai fost modificat prin ordonante si apoi sa putem interveni noi. Eu am facut doar o dezbatere generala cu toti factorii implicati si acum asteptam punctul final", a declarat Marius Budai.a trimis o solicitare catre Guvern, pentru a afla cand va trimite punctul de vedere asteptat de Comisia de Buget Finante a Camerei Deputatilor, dar pana la publicarea acestui articol nu am primit un raspuns.