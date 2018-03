Revolutia fiscala a generat un dezechilibru major pe piata muncii: PFA versus CM. Se pregatesc noi modificari fiscale

PFA vs carte de munca - un dezechilibru prea mare

Decizia a fost luata ignorand nenumaratele avertismente lansate in spatiul public de consultantii fiscali. Acestia au atras atentia ca taxele platite de un PFA sau microintreprindere vor fi semnificativ mai mici decat cele platite de un salariat cu contract de munca, ceea ce ar putea duce la o migrare serioasa spre modalitatile de remunerare cu fiscalitatea cea mai redusa.Acum, la numai 2 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta care a modificat Codul Fiscal, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, se arata iritat ca exista mari diferente intre contributiile platite de salariati si cei care lucreaza ca persoane fizice autorizate si anunta ca vrea sa schimbe taxarea PFA-urilor.Interesant este ca discursul sau are accente ca este o mare nedreptate care se desfasoara sub ochii nostri, nedreptate pe care, cu simtul dreptatii si in mod eroic, PSD o va indrepta."Astazi, un salariat plateste contributie la cat castiga, dar pe PFA - cu castiguri uneori mult mai mari - se plateste la suma minima, la 1.900 de lei. Este corect asa? Nu e corect, si lucrurile acestea se vor rezolva", a spus ministrul, saptamana trecuta.Nicio asumare a unor decizii asupra carora au fost avertizati, nicio scuza catre mediul de afaceri pe care, din nou, il bulverseaza si caruia ii schimba din mers taxele si impozitele pe care ar trebui sa isi bazeze bugetul si planurile pe anul in curs.Claudia Sofianu, partener in cadrul companiei de consultanta financiara si audit Ernst & Young Romania, spune ca, intr-o oarecare masura, este normal ca un PFA sa plateasca taxe mai mici decat un salariat. Dar, in prezent, diferenta este mult prea mare: un salariat cu 5.000 lei brut plateste impozit si contributii cat un PFA care castiga 14.000 de lei."Situatia remarcata de dl Teodorovici este cea asupra careia am ridicat atentia in nenumarate randuri incepand cu anul trecut: si anume ca, din ianuarie 2018, taxele platite de un PFA sunt semnificativ mai mici decat cele platite de un salariat.Acest lucru era valabil si in anul 2017, insa diferenta nu era atat de considerabila. Intr-o oarecare masura, ar putea fi justificata ratiunea ca un PFA sa plateasca taxe mai mici decat un salariat - riscul afacerii este suportat de catre PFA, cheltuielile trebuie platite de catre acesta etc.Insa, in prezent, diferenta este mult prea mare: un salariat cu 5.000 lei brut plateste impozit si contributii cat un PFA care castiga 14.000 lei, paritate de aproape 1 la 3. In plus, dupa o lunga perioada de timp, redevine extrem de tentant regimul fiscal al microintreprinderilor, mai ales dupa eliminarea conditiei legate de activitatea de consultanta si management, aici diferenta fata de un salariat fiind chiar mai mare", a subliniat Claudia Sofianu.Este o diferenta de impozitare care ar trebui sa fie diminuata, daca nu vrem sa se produca dezechilibre pe piata muncii sau sa creasca evaziunea fiscala, spune partenerul Ernst & Young Romania, insa atrage atentia si ca modificarile fiscale dese creeaza mari probleme contribuabililor."Aceasta diferentiere sporita a PFA-urilor/microintreprinderilor versus salariati trebuie redusa pentru a evita disensiuni pe piata muncii, dar si riscul tot mai crescut de evaziune fiscala pentru persoanele ale caror activitati nu indeplinesc conditiile de independenta, insa furnizeaza servicii ca PFA/microintreprinderi pentru a profita de taxele mai mici.Asteptam inca sa vedem care este masura pe care doreste Ministerul Finantelor sa o implementeze si in ce directie se va schimba taxarea PFA. In orice caz, contribuabilii nu ar trebui sa fie foarte afectati daca in viitorul apropiat se va reveni la regimul din trecut. Mai grav insa este ca aceste schimbari ale tratamentului fiscal se deruleaza la intervale foarte scurte de timp, iar contribuabilii nu pot sa anticipeze costurile fiscale atunci cand legea se modifica la fiecare 2 - 3 luni", a mai spus consultantul Ernst & Young.Si cei care au ales sa treaca la PFA cu buna credinta vor avea de suferit - taxele pe care le vor plati vor fi mult mai mari decat cele pe care le-au luat in calcul cand si-au negociat contractele cu clientii."In primul rand, se impune intrebarea: cei care au migrat spre PFA/micro au avut o ratiune economica pentru a face acest lucru, sau scopul a fost strict de a beneficia de taxarea "favorabila" ca PFA/micro? Totodata, de la intrarea in vigoare a legii in ianuarie, probabil ca nu a apucat sa treaca la structura de PFA/micro un numar mare de contribuabili.O problema ar fi pentru cei care au facut migrarea cu buna credinta si care vor trebui acum sa suporte alte taxe decat cele la care se asteptau, ramanand in buzunar cu mai putini bani decat calculasera initial. Cel mai probabil nu vor avea posibilitatea sa isi renegocieze contractele cu clientii pentru a acoperi diferenta de taxe", ne-a precizat consultantul Ernst & Young.Claudia Sofianu a facut si cateva calcule, pentru a arata ce contributii platea un salariat, un PFA si o microintreprindere inainte de modificarea Codului Fiscal si ce taxe platesc de la 1 ianuarie 2018.