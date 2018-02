Revolutia fiscala face prapad la IMM-uri: Un antreprenor din doi va face concedieri

5 din 10 angajatori au crescut salariile angajatilor part-time. Restul au disponibilizat

Ziare.

com

Chiar daca Parlamentul nu a adoptat inca OUG revolutiei fiscale, 7 din 10 IMM-uri au realizat deja transferul de contributii de la angajator la angajat, a precizat presedintele Consiliului National al Inreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu.Cei mai multi au facut-o, insa, cu dificultate, asumandu-si riscuri importante pentru viitorul afacerii, reiese dintr-un sondaj realizat pe asociatia patronala pe un esantion de circa 1.800 de IMM-uri.Doua sunt modificarile fiscale care au avut un puternic impact asupra IMM-urilor, potrivit lui Florin Jianu: cresterea salariului minim incepand cu data de 1 ianuarie si transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in forma prevazuta de OUG 79/2017."Nu mai putin de 80% dintre angajatori au declarat ca au intampinat dificultati in ceea ce priveste cresterea salariului minim al angajatilor. In plus,In conditiile in care media de angajati pe IMM este de 2,5, este destul de evident faptul ca parte dintre aceste societati s-ar putea inchidere in urma disponibilizarilor", a precizat Florin Jianu.Si transferul contributiilor sociale va avea efecte dintre cele mai nefaste asupra activitatii IMM-urilor."Daca la inceputul anului trecut, 2 intreprinzatori din 3 sustineau ca nu vor trece contributiile de la angajator la angajat, intre timp lucrurile s-au schimbat si IMM-urile se conformeaza. Pana acum, 7 din 10 IMM-uri au transferat deja contributiile. Nu mai putin de 60% dintre antreprenori au declarat, insa, ca au intampinat dificultati in acest proces", a mai spus presedinte CNIPMMR.Va reamintim ca, in urma revolutiei fiscale, angajatii part-time au fost obligati sa achite contributii sociale nu la nivelul veniturilor realizate, ci la cel al salariului minim brut in cuantum de 1.900 lei.In consecinta, venitul angajatilor a scazut, unii dintre ei constatatand in ianuarie ca valoarea contributiilor datorate statului depasea chiar venitul pe care il realizasera. Deci trebuiau sa vina cu bani de acasa pentru a plati taxele datorate catre stat.Ca sa rezolve problema, Cabinetul Dancila a dat o ordonanta care prevede ca doar o parte dintre contributiile datorate statului va fi platita de angajatii part-time (similar anului trecut, pana la trecerea integrala a contributiilor de la angajator in sarcina angajatului), restul urmand sa fie acoperite de la buget pentru angajatii de la stat si de catre angajator la angajatii din companiile private."Nu mai putin de 93% dintre IMM-uri au declarat ca au intre 1 si 5 angajati cu norma partiala de munca. In plus, 7 din 10 angajatori au spus ca au angajati cu program zilnic de 1-2 ore, care au avut de platit la stat contributii mai mari decat veniturile realizate. Cum au rezolvat problema? 5 din 10 au crescut salariile, iar 4 din 10 fie si-au restructurat activitatea, fie au concediat angajati cu norma partiala de munca", a mai spus Florin Jianu.Presedintele CNIPMMR a apreciat ca intreprinzatorii sustin cresterea veniturilor salariale ale angajatilor lor, dar ca isi doresc sa poate face aceste majorari etapizat, astfel incat sa nu ajunga in situatia de a risca falimentul.